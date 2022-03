Entre deux feux, Ariel Henry fait ce qu’il fait le mieux : des promesses

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le premier ministre Ariel Henry a recu, lundi 28 mars, des signataires d’une petition qui lui reclament des actions pour freiner l’insecurite sous toutes ses formes, phenomene qui ronge la vie en Haiti.

Une fois de plus, et il le fait bien, le chef du gouvernement a ouvert la boite aux promesses et en a sorti de nouvelles.

Comme cela c’etait passe les dernieres fois qu’il avait rencontre des membres du secteur prive, en juillet et en octobre 2021, le Docteur Henry a joue l’apaisement en prescrivant des medicaments qui ne guerissent pas le mal dont souffre le pays mais qui aideront a passer le temps.

Ceux qui suivent attentivement les affaires haitiennes estiment meme que le neurochirurgien a donne des placebos aux patients.

S’il a recu les membres des associations de la societe civile porteurs de la petition, le premier ministre n’a pas invite les organisateurs de la manifestation annoncee pour ce mardi 29 mars. Il laisse la rue aux excites de la societe civile et offre du cafe dans un cadre douillet aux gens de papier et de plume de la societe civile.

Le choix d’Ariel Henry est fait. Contre l’insecurite, il n’a pas mille solutions a proposer : des mots et encore des mots. Parole, parole, comme dit la chanson immortalisee par Dalida et Alain Delon.

Huit mois apres son installation a la tete du pays, Ariel Henry et les differents ministres de ses gouvernements successifs n’ont encore mis de l’ordre dans aucun de nos desordres ni en ordre de marche aucune des institutions qui etaient a la traine pendant la presidence de Jovenel Moise.

Le pays et sa population, les amis d’Haiti et tous ceux que la question interesse, assistent impuissants a l’impuissance d’un gouvernement et au vide que propose l’opposition.

35 ans apres le vote de la Constitution de 1987, le pays n’a aucune solution de rechange prete a l’emploi et aucun candidat qui propose de faire mieux.

Les promesses d’Ariel Henry sont sans lendemain, mais il n’y a que ca sur le marche en cette fin du mois de mars 2022.