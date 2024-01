Entre rester au PSG ou aller dans un autre club, Mbappé a déclaré n’avoir encore pris une décision

​

Entre rester au Paris Saint-Germain ou aller dans un autre club, Kylian Mbappé a déclaré n’avoir encore pris sa décision.

L’international français Kylian Mbappé a parlé à des journalistes le mercredi 3 janvier en zone mixte après la victoire du PSG face à Toulouse (2-0) lors de la finale du Trophée des champions. L’ancien joueur de Monaco qui est annoncé avec insistance au Real Madrid a déclaré qu’il n’a pas encore tranché sur son avenir. Depuis le 1er janvier, le finaliste de la dernière coupe du monde peut signer un contrat avec un nouveau club pour la saison 2024-2025.

“Je n’ai pas encore pris ma décision. Je n’ai pas fait de choix” a-t-il déclaré aux micros des journalistes qui voulaient une réponse. Le joueur a aussi souligné que le club parisien est protégé avec l’accord qu’il avait passé avec l’administration l’été dernier. “Mais de toute façon, avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et la sérénité du club pour les défis à venir”, a poursuivi l’attaquant parisien avant d’ajouter “donc on va dire que c’est secondaire.”

L’année dernière, le feuilleton Mbappé a animé le marché des transferts jusqu’à ce qu’il ait fini par décider de prolonger son contrat. Le joueur est revenu sur sa décision tardive. “C’était fin mai en 2022 parce que je ne savais pas jusqu’à mai. Si je sais ce que je vais faire, je ne vais pas traîner. Le plus important, ce sont les titres. On est vraiment déterminés, on a un groupe jeune qui veut gagner des trophées. L’équipe se tourne vers ça. Ma situation aujourd’hui, personne n’en parle au sein du club. Ça n’intéresse pas grand monde. Ce qui intéresse, c’est que je puisse aider l’équipe à gagner des trophées”, a-t-il détaillé.

La radio Cadena Ser a révélé en novembre dernier que le Real Madrid a exclu définitivement l’idée de faire venir le buteur français la saison prochaine même si le joueur décide de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le média espagnol a indiqué trois raisons qui ont poussé la maison blanche à prendre cette décision concernant la signature du champion du monde 2018. Il s’agit de son salaire, son âge et son attitude de renouveler avec le PSG lorsque le club Madrilène était vraiment intéressé par lui il y a deux ans.

