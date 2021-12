Entre satisfaction des organisateurs et necessite de nouveaux marches pour les artisans

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’impasse politique melee a l’insecurite decapante et une situation economique desesperante n’ont pas suffi pour amocher la creativite artistique haitienne. Tous ceux qui ont fait le deplacement a Tara’s, Laboule 12, les samedi 11 et dimanche 12 decembre 2021, a l’occasion de la 15e edition de la grande foire Artisanat en fete, peuvent en temoigner. Pendant deux jours, le site de Tara’s, transforme en une vraie caverne d’Ali Baba, non seulement donnait a voir les dernieres creations artisanales haitiennes, mais aussi constituait un vrai moment de repit pour les Port-au-Princiens qui, ces jours-ci, ont rarement le plaisir de gouter a un tel loisir.

Une fois de plus, Artisanat en fete n’a pas failli a sa mission d’etre la vitrine de la production artistique de nos artisans qui font preuve d’une ingeniosite ou d’un savoir-faire incommensurable dans le travail du metal decoupe, du bambou, du bois, de la vannerie, de la pierre, de la toile, de l’argile, des paillettes, du cuir, du fil d’autre matieres et meme de dechets. Ces elements habilement travailles par les mains expertes des artisans deviennent des joyaux imbibes de cette magie creatrice qui ne laisse personne indifferente.

La 15e edition de la grande foire artisanale d’Haiti a prouve une fois encore que ni les crises socioeconomiques recurrentes ni les aleas naturels ne pourraient influencer negativement la production artistique qui s’est non seulement accrue mais aussi s’est diversifiee a travers les ans. Les 200 exposants de cette derniere edition, qu’ils soient anciens ou nouveaux, n’ont fait aucune entorse a la qualite et la diversite qui ont toujours caracterise l’artisanat haitien.

Cela explique aussi la fidelite inconditionnelle des visiteurs et des participants qui ont defie les ecueils de la Covid-19, de l’insecurite rampante et des changements incessants de site pour se retrouver sur les lieux de l’evenement et saluer le travail colossal des artisans. A cote de ces derniers, il convient egalement de saluer tous les acteurs de cette chaine (organisateurs, sponsors, acheteurs, decorateurs, responsables de securite, exposants, promoteurs, etc.) qui, depuis plus d’une decennie, repondent inlassablement present a cette grande aventure.

Cependant le plus grand probleme jusqu’a present pour ce secteur tres porteur de l’economie haitienne demeure entier depuis des decennies. Il s’agit sans aucun doute de cette incapacite a ecouler sans heurt les produits artisanaux. Depuis la reticence des touristes a penetrer nos frontieres, l’art et la culture sont largement victimes. Meme pour cette 15e edition, une grande partie des abonnes a cet evenement vivant hors du pays n’ont pas pu y prendre part cette annee. Insecurite oblige. Cette situation influe negativement sur la foire, vu que ces absents comptent parmi les potentiels acheteurs des articles exposes.

Forts de cela, organisateurs de l’evenement et plus particulierement les responsables etatiques, a travers le ministere des Affaires sociales et du Travail s’attelent a trouver de nouveaux marches pour ce secteur si florissant.

C’est un objectif doublement important et inconditionnel pour la survie de l’artisanat haitien. Car emergeant des couches les plus humbles de la societe haitienne, la grande majorite des artisans ont du mal a joindre les deux bouts dans un pays ou le chomage touche plus de la moitie de la population. Ainsi, il demeure une necessite pour les artisans d’ameliorer leurs conditions. Par ailleurs, trouver de nouveaux marches s’avere plus qu’une necessite pour ce secteur dont la capacite de production depasse largement la capacite de consommation locale.

Cyprien L. Gary