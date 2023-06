Environ 47 fonctionnaires honorés à l’occasion de la journée mondiale de la fonction publique

​

​

Célébration de la journée de la fonction publique en Haïti le vendredi 23 juin autour du thème” Une fonction publique en transformation plus attractive et plus ouverte au service de l’efficacité de l’administration”.

L’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) a célébré le vendredi 23 juin la journée mondiale de la fonction publique, sous le haut patronage du Premier ministre Ariel Henry avec le soutien du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD). Quelques 47 fonctionnaires de l’administration publique ont été honorés lors d’une cérémonie à laquelle des ministres du gouvernement, hauts cadres de l’administration publique, le Vice-protecteur du Citoyen, le Secrétaire général de la Primature, entre autres, ont pris part.

Dans son discours de circonstances, le coordonnateur général de l’OMRH, Jean Roudy Aly, a rappelé que la journée mondiale de la fonction publique, créée par la résolution 57277 de l’Assemblée générale des Nations-Unies le 20 décembre 2002, est devenue en Haïti, depuis 2014, un rendez-vous annuel de haute-portée où sont réunis gouvernants, fonctionnaires de tout rang, et plus particulièrement ceux qui se sont distingués par des performances exceptionnelles dans leur administration respective, la société civile et bien de représentants de la communauté internationale.

La journée de la fonction publique est, selon le patron de l’OMRH, un événement majeur qui prône l’excellence et le mérite en honorant des hommes et des femmes de responsabilité qui portent leurs services dans des conditions souvent difficiles à la population. “Se dédier à la fonction publique est passionnant puisque c’est la plus haute des vocations […]. Cette vocation, elle est hors-pair, dans la mesure où elle contribue à l’amélioration des conditions de vie de la population”, a déclaré M. Aly.

La célébration de cette journée, a souligné le coordonnateur général de l’OMRH, place les fonctionnaires haïtiens dans le présent et les projette dans l’avenir. “Nous voulons par-là mettre en exergue le rôle de la fonction publique dans le développement du pays. Le fonctionnaire est au centre de la gouvernance administrative, et de son comportement dépendra l’échec ou la réussite du pacte de confiance qui lie les gouvernants aux citoyens”, a-t-il dit.

C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, le programme de modernisation de l’État 2018-2023 (PME-2023) prône la nécessité de modernisation de l’administration publique pour améliorer la qualité de fourniture des services publics. “Des initiatives sont en cours dans le sens de la promotion de la culture du mérite, de l’éradication de la corruption et de la promotion des valeurs d’éthique et de déontologie dans les services publics.

Cette vision de changement est de faire de l’administration publique haïtienne une administration forte et sociale, vecteur du développement”, a-t-il fait savoir, tout en plaidant pour une administration publique plus innovante, plus ouverte, plus accessible, appuyée sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour se démarquer de son état actuel.

Le patron de l’OMRH a également souligné qu’en dépit des difficultés rencontrées, l’administration publique haïtienne a pu compter sur le dynamisme de tous ses fonctionnaires en général, particulièrement ceux qui ont contribué à la réussite de cette activité et celles qui seront organisés à l’avenir. Pour cette édition, quelque 47 fonctionnaires ont reçu une plaque d’honneur. Une façon de valoriser leur remarquable contribution au service de l’intérêt général, selon M. Aly, qui s’est dit fier des récipiendaires.

Fonctionnaire désigné de l’année 2023, le Directeur d’exploitation de l’Entreprise Publique de Promotion de Logements Sociaux (EPPLS), Jean Joseph Marcus Pierre a déclaré qu’il était fier de prendre la parole au nom de ses corecipiendaires. “Qu’ils acceptent les remerciements formulés en cette circonstance pour avoir contribué grandement au devenir de la chose publique et au processus de modernisation en cours dans l’administration et la fonction publique”, a-t-il déclaré.

M. Jean Joseph dit croire que le choix des fonctionnaires désignés de l’année 2023 par leur institution respective a été fait sur la base des critères bien établis par l’OMRH, à savoir mérite, discipline, régularité, compétence, qualification et honnête. “Je profite de ce moment pour saluer le courage, l’engagement, la détermination des fonctionnaires présents sur lesquels le dévolu a été jeté et tous les autres fonctionnaires de toutes les institutions publiques qui se battent corps et âme pour offrir un maximum à leurs compatriotes.”

Le chargé des opérations du PNUD en Haïti, Bangoura Sekou, a, de son côté, a indiqué que l’organisation se réjouissait de la tenue de cette activité qui devient un rendez-vous annuel dans le cadre de la journée mondiale de la fonction publique.”Cette journée de commémoration est aussi celle d’une réflexion pour chacun et chacune d’entre nous”, a-t-il souligné, tout en invitant les fonctionnaires haïtiens à s’auto-évaluer pour améliorer leur performance.

M. Bangoura Sekou a en outre souligné que le PNUD était heureux de s’associer aux autorités haïtiennes dans le cadre de cette célébration qui se veut une cause commune au bénéfice de nous-mêmes. “En ce sens, le programme des Nations-Unies que je représente a soutenu des efforts de l’État haïtien depuis plus d’une décennie à travers des différents programmes cadres de réforme de l’État jusqu’à aujourd’hui encore à la mise en œuvre du programme de modernisation publique initié en 2018”, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le fonctionnaire onusien a présenté les félicitations du PNUD à l’État haïtien pour certaines avancées notamment sur le plan normatif qui ont été enregistrées avec l’élaboration de documents politiques publiques en matière de déconcentration, la mise en place de structures de réflexion sur la gouvernance territoriale regroupant des représentants d’institutions publiques associés des secteurs de la société civile, en particulier à l’université.