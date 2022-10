Eric Jean Baptiste, ancien candidat ? la pr?sidence et leader du parti RDNP, mortellement victime des gangs ? Laboule 12

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Deux groupes s’affrontent dans le secteur sur fond de conflit terrien. L’un est li? ? un homme d’affaires, grand propri?taire terrien, Monsanto Petit dit Toto et l’autre est emmen? par Ti Makak un jeune n? dans le quartier de Laboule 12, immense territoire qui relie Port-au-Prince, Carrefour et les hauteurs de P?tion-Ville.

