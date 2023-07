Eric Stromayer réitère le soutien des États-Unis à Haïti à l’occasion de la célébration du 4 juillet

The content originally appeared on: juno7 – Haïti News

Le chargé d’affaires des États-Unis à Port-au-Prince, Eric Stromayer remercie le peuple haïtien pour ses vœux à l’occasion du 4 juillet et réitère le soutien de son pays à Haïti.

Dans un message publié à l’occasion de la célébration du 247e anniversaire de l’indépendance des États-Unis ce mardi 4 juillet, le chargé d’affaires des États-Unis en Haïti, Eric Stromayer, a réitéré le soutien de l’administration Biden au peuple haïtien. Il a appelé les Haïtiens à dépasser leurs désaccords pour une issue favorable à la crise.

Dans son allocution, Eric Stromayer indique avoir rencontré le président Biden et le Secrétaire d’État Antony Blinken qui, selon ses dires, ont exprimé leur profonde préoccupation pour Haïti et réitéré leur soutien indéfectible au peuple haïtien. “Ils comprennent et reconnaissent la nécessité de poursuivre les efforts pour assurer la stabilité et la sécurité des Haïtiens”, a-t-il fait savoir, dans une vidéo pré-enregistrée, diffusée sur la page YouTube de l’ambassade des États-Unis.

Dans le même ordre d’idée, le diplomate rappelle que la vice-présidente Kamala Harris a rencontré récemment le premier ministre Ariel Henry pour discuter de la sécurité et de la crise humanitaire en Haïti. ” Elle [Kamala Harris] a aussi annoncé que les États-Unis vont fournir 53,7 millions de dollars d’aide humanitaire à Haïti par l’intermédiaire de l’USAID et que la Maison Blanche soutient le renouvellement des lois HOPE et HELP qui facilitent les échanges commerciaux entre les États-Unis et Haïti, et l’emploi de plus de 40 000 Haïtiens”, a-t-il signalé.

Expliquant que la voie de la démocratie est pavée de compromis, de consensus et de transparence, le chargé d’affaires encourage les acteurs politiques, la société civile et le secteur privé à s’unir au service du peuple haïtien. “Comme nous disons en créole,” men anpil chay pa lou”; se lè nou rive depase dezakò ak enterè pèsonèl nou genyen, n ap kapab jwenn pi bon solisyon pou tout moun”, a-t-il déclaré.

Le diplomate a profité de son allocution pour adresser des remerciements aux Haïtiens pour leurs souhaits à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays. “Au nom des États-Unis, je vous remercie, vous le peuple haïtien, pour vos vœux chaleureux, à l’occasion de la célébration de notre fête d’indépendance. Nous, le peuple américain, sommes à votre côté dans vos efforts pour construire un avenir meilleur et plus prometteur pour tous les Haïtiens”, a-t-il dit.

