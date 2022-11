Eric Stromayer: <>

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En plus de l’arr?t des subventions sur le carburant, le charg? d’affaires a expliqu? que, parall?lement, les autorit?s ont pris des dispositions pour renforcer les douanes. Ce qui a cr?? des m?contentements, puisqu’il existe une longue histoire d’impunit? ? la douane. <>, a expliqu? le diplomate am?ricain, soulignant que les ?tats-Unis entendent cibler ces influences n?fastes qui bloquent l’?tablissement d’un ?tat de droit, la transparence, la fin de l’impunit?, qui sont indispensables ? la conduite d’?lections libres, transparentes et d?mocratiques.

?ric Stromayer a indiqu? que cette subvention a ?t? profitable au march? noir, ? l’alimentation d’un march? en R?publique dominicaine, et ? l’enrichissement de certains acteurs bien connus du march? noir en Ha?ti. De plus, soutient-il, cette subvention ?tait en train de miner toutes les capacit?s du gouvernement pour payer les salaires, ?largir les programmes sociaux, etc.

Stromayer a expliqu? que le support des ?tats-Unis au gouvernement n’est pas li? ? cette d?cision. <>, a-t-il fait remarquer, rappelant que c’est toute la communaut? internationale, et non les ?tats-Unis en particulier, qui avait estim? que les subventions pour tous les produits p?troliers pour tous ?taient insoutenables.

