Essence: la vente en detail, la nouvelle norme a Jeremie

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La norme est desormais etablie. Voitures et motos doivent s’arranger sur le trottoir pour faire le plein en gazoline et en diesel. Faire le plein devient un euphemisme, car les proprietaires d’automobile pour gerer la cherte de la vie se procurent generalement sept a dix gallons, car chez ces nouveaux distributeurs detaillants, souvent sans protocole de stockage et de livraison, la gazoline se vend a 500 gourdes le gallon. Il y a environ deux mois, on devait payer trois mille gourdes pour un gallon de gazoline.

Chauffeurs et proprietaires de vehicules sont a bout de souffle

<>, a denonce Louis Manasse, chauffeur de taxi, normalien et pere d’une fille de 10 ans.

Ainsi le prix de la course en mototaxi est passe de 25 gourdes a 100 gourdes. Mais <>, a revele notre interlocuteur. <>. Apres une a deux heures sans faire une course, parfois on est oblige de transporter un client a 50 ou a 75 gourdes. Ce qui n’est pas avantageux pour nous. On se retrouve parfois, a la fin d’une journee de travail, dans l’impossibilite de rentrer l’argent depense pour acheter le gallon >>, a confie Manasse, qui a dit que son salaire de professeur est de 10 000 gourdes par mois, donc largement insuffisant pour nourrir sa famille. Ce qui l’a contraint a choisir l’option du mototaxi.

Pour d’autres, il a fallu garer definitivement leurs engins a moteur pour les redemarrer et ne prendre la rue qu’en cas d’extreme urgence. C’est le cas de madame Louisa Emile. Elle nous explique : <>

Les autorites accusees d’etre complices du marche noir

Des autorites sont indexees et sont meme accusees d’etre de meche avec les responsables des stations d’essence. Le 1er novembre dernier, des autorites du departement de la Grand’Anse, a savoir les representants de la delegation, le juge de paix David Simon Moise et la police, avaient tente de mettre fin a ce marche illicite, a Jeremie, notamment dans les alentours de la place Dumas, au coeur de la ville. Dans une note rendue publique, l’interdiction a cette pratique avait ete posee, sous peine de sanctions. Tout de suite apres, la police avait prete main-forte aux responsables des stations pour qu’ils distribuent l’essence, et facilitent en meme temps l’approvisionnement des institutions sanitaires etatiques et les stations de radio de la ville. Une demarche qui avait ete saluee par la population jeremienne.

Toutefois cette mise en garde n’a pas eu l’effet souhaite. Un mois apres, sous le regard impuissant de la police et des autorites judiciaires, des detaillants de gazoline se multiplient chaque jour aux coins des rues, vidant de plus en plus les bourses des familles qui, de toute evidence, n’ont pour l’instant d’autre choix que de se laisser faire.

La grande question demeure d’ou vient ce carburant qui abonde le marche noir mais absent a la pompe secret reste bien garde et par les responsables de ces stations d’essence et par les detaillants. Le Nouvelliste a tente en vain de s’informer aupres de ces derniers. Un seul a accepte de nous rencontrer, l’un des responsables de la DNC. <>, commente l’homme, qui souhaite garder l’anonymat.

Les responsables des autres stations n’ont pas souhaite commenter. Toutefois il devient difficile de faire fi de ceux-la qui indexent les autorites, vu qu’au su de tous certaines s’adonnent egalement a ce commerce <>.

Nombreux sont les usagers, suite a la decision du gouvernement de ne pas financer l’essence, et si aucune decision n’est prise pour effectuer la distribution reguliere au niveau des stations d’essence, qui s’attendent encore a une explosion du prix des produits petroliers sur le marche informel de Jeremie. Pour rappel, des vendredi, le prix de la gasoline est passe de 201 a 250 gourdes, le prix du diesel passera de 169 gourdes a 353 gourdes a la pompe et le kerosene qui se vendait a 163 gourdes passera a 352 gourdes.