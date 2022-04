Esther Alexard : le cinema comme passion

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Nee a Jacmel, departement du Sud-Est d’Haiti, le 8 janvier 1996, Esther Dorvely Alexard aka Jenny Queen a fait sa scolarite au Petit Charperon rouge a Petion-Ville et chez les Soeurs Etienne. Passionnee de cinema, elle a fait ses premiers pas dans le domaine avec de jeunes comediens. Ayant plusieurs cordes a son arc, elle excelle dans le cinema, le mannequinat et les affaires. Son experience publique dans la web serie intitulee <> va la propulser au-devant de la scene. Depuis, elle ne cesse de gravir les echelons a travers les web series.

Fille ainee d’une fratrie de cinq enfants, Esther revait, des sa plus tendre enfance, de devenir une artiste de cinema. <>, se souvient cette mere de famille, qui croit dur comme fer que le cinema lui permet de s’exprimer et de reveler le monde qui l’entoure.

Esther Alexard est tres sollicitee. Elle figure dans de nombreuses series a succes tournant en boucle sur la Toile. Nombreux sont les professionnels qui voudraient l’avoir sur leur plateau de tournage. L’actrice de <> est reputee pour sa capacite a se glisser facilement dans la peau des personnages qui lui sont proposes. A en croire quelques professionnels qui la cotoient, dont Dedley Aurephar, Esther fait preuve d’une grande aisance sur le plateau.

Selon Esther, les series dans lesquelles elle joue sont tres appreciees du public. De <> a <> en passant par <>, <>, <>, on retient d’autres titres, comme <>, <>, <>, <>, <>, <> qu’elle tourne actuellement en Republique dominicaine, sans oublier <> qui a recolte un grand nombre de vues.

En plus de son talent d’actrice, elle est aussi influenceuse et mannequin a ses heures. La jeune femme allie le mannequinat a sa carriere d’actrice dans des series disponibles sur YouTube. Exploitant ses atouts physiques, elle est tres recherchee par des agences de mode de la place. Tres suivie sur les reseaux sociaux, la Queen influence l’opinion avec plus de 400 000 abonnes sur YouTube et plus de 450 000 combines sur les reseaux Instagram et TikTok.