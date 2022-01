<>, estime Ariel Henry

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les vid?os montrant le Premier ministre et des membres du gouvernement fuyant la cath?drale des Gona?ves sous des tirs nourris sont devenues virales sur les r?seaux sociaux depuis le 1er janvier dernier. Encore une fois, la plus grande f?te nationale du pays qui marque cette ann?e les 218 ans d’ind?pendance d’Ha?ti a ?t? boycott?e. Les groupes arm?s aux Gona?ves qui protestaient contre la pr?sence d’Ariel Henry dans ladite ville ont fait parler la poudre, et les forces de l’ordre, une fois de plus, ?taient d?pass?es par les ?v?nements comme ce fut le cas le 17 octobre 2021 ? Pont-Rouge.

<>, a d?nonc? le Premier ministre comme un simple citoyen.

Ariel Henry, qui est aussi le pr?sident du Conseil sup?rieur de la Police nationale (CSPN), a d?clar? : <>, a fulmin? le Premier ministre.

Le chef de la Primature en a profit? pour critiquer des m?dias qui, selon lui, accordent la parole ? des bandits qui terrorisent la population.

<>, a affirm? le Dr Henry.

Les d?fis politiques

Si des anciens opposants politiques farouches au feu pr?sident Jovenel Mo?se sont aujourd’hui au pouvoir avec Ariel Henry, le pays fait toujours face ? une grave crise politique. D’o? le deuxi?me d?fi du Premier ministre pour 2022, selon ce qu’il a dit. <>, a annonc? le chef de la Primature.

Les d?fis ?conomiques d’Ariel Henry

Selon le Premier ministre, l’instabilit? politique et l’ins?curit? ambiante ont impact? n?gativement la situation ?conomique de notre pays. <>, a discouru Ariel Henry.

<>, a fait savoir le chef du gouvernement.

Le Dr Henry a dit compter aussi sur l’appui des bailleurs de fonds en 2022. <>, a-t-il confi?.