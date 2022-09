<>, estime Youri Latortue

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le dossier de trafic d’armes et de munitions au warf de l’Autorit? portuaire nationale (APN), impliquant l’?glise ?piscopale d’Ha?ti est une occasion pour l’?tat ha?tien de revoir l’octroi des franchises, selon Youri Latortue. Il invite l’?tat ? ?tre plus vigilant dans le suivi du dossier des entreprises qui soumettent des demandes de franchise. <>, a-t-il fait savoir.

