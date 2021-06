« Pour la deuxième fois Livres en folie sera encore virtuelle cette année. On va donc faire tout ce qui est de notre possible pour que ce soit une réussite », a lancé Frantz Duval qui prenait part à ce panel composé d’organisateurs et de partenaires de ce grand rendez-vous avec le livre. M. Duval était accompagné de Max Chauvet, directeur du journal Le Nouvelliste ; de Pradel Henriquez, ministre de la Culture et de la Communication ; de Guy Supplice, vice-président de l…