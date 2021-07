Le Premier ministre ad intérim Claude Joseph n’a pu retenir ses larmes quand il a évoqué, en conférence de presse ce jeudi, l’homicide d’Antoinette Duclaire et de Diego Charles.« Antoinette Duclaire, mieux connue sous le pseudonyme Netty, était mon amie. Elle était ma sœur. Elle ne le cachait pas. On se respectait mutuellement. On avait nos désaccords, mais chacun restait entier. Netty était une personnalité transversale, intègre et tolérante. C’est une amie qui est assassinée pen…