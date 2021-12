… et le village de No?l de Jacmel devient une tradition

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Chaque parcelle de souvenir de cette dixi?me ?dition du village de No?l de Jacmel, organis?e par l’Association Aide et Action, support? par le minist?re de la Culture et de la Communication, ?tait une merveille. De la d?coration aux prestations des groupes musicaux et des clubs de danse, tout ?tait con?u pour ?merveiller le public, et faire na?tre dans le coeur et l’esprit des enfants et jeunes la magie de No?l. Cette f?te est con?ue pour nous rappeler notre divine humanit?.

Le village…

Pour ceux qui connaissent Jacmel, tout a commenc?, ? gauche de la place du Panam?ricanisme, ? l’intersection des rues Isaac Pardo, Commerce, et Sainte-Anne, o? un arc de cercle illumin? vous souhaite la bienvenue au village, r?alis? une fois de plus sur son site habituel, le port touristique. Une foule dense, souriante, joviale, imposante faisait le va-et-vient entre cette place et le village. Bonbon, fresco, pistache grill?e ou pop corn en main les gens se promenaient en blaguant ou en ?coutant au loin l’ambiance du village diffus?e sur des hauts parleurs. ? l’entr?e du village, un imposant sapin haut de plusieurs m?tres vous accueillait. Pluies d’?toiles, guirlandes cr?che g?antes d?coraient ?l?gamment le site domin? par les vives couleurs de No?l. Des kiosques s’?talaient des deux c?t?s du site permettant aux jeunes entrepreneurs du Sud’Est d’exposer ? la vente leurs produits artisanaux et gastronomiques. Les organisateurs faisaient tout pour garder les gens sur le site. Ils y mettaient de l’ambiance, de l’?merveillement et m?me la restauration.

Le pr?sident de la dixi?me ?dition du village, le docteur Jean Elie Gilles, donnait le coup d’envoi ? 7 H le 24 d?cembre, puis G?rald Jeannis se plaisait ? donner au village des jouets ? tous les enfants pr?sents sur le site. Ensuite s’ensuivaient cinq heures de f?te et d’animation. Les groupes musicaux, DJ et clubs de danse s?lectionn?s pour la premi?re soir?e se succ?daient avec comme principale motivation : donner du plaisir au public. M?lodica, DJ Yong Vens, Brave Dance, Promo Star de G?rald Jeannis, Ballet Grand Soleil de Agella Edgard, T-Cajuste, DJ Galaxy, Amigos Music, Mod?p et HotMen se rivalisent en performance.

Le 25 d?cembre, le village ouvrait ses portes au public d?s 10h du matin. Les enfants, accompagn?s de leurs parents pour certains, seuls pour les plus ?g?s s’y aventuraient et des 17h le Dj d?marrait l’animation musicale pendant qu’Emerson Vilbrun et Richard D?sir se transformaient en Tonton No?l pour une fois de plus faire des heureux parmi les jeunes. Durant 7 heures, de nouveaux groupes musicaux et de danse tenaient en haleine le public. Une l?gion de groupes comme le Club Culturel Explosion de Pascarin Raymond, Star du Jour, de Ralph, DJ Galaxy, Judith Bonhomme, Linia Jean’s Band, Wooligan Doug? de 45 soldiers, Prensip se succ?daient pour illuminer de plaisir la No?l du public. La cerise sur le g?teau a ?t? le groupe Maestro de T-Ansyto. Dernier groupe a jou? dans ce village T-Ansyto, AndyBeatz, Black Marco ?lectrifiant le village avec du raboday. <>, a r?v?l? Real Lambert.

<> a fait savoir Alix Olivier des Editions Pul?cia. De son c?t?, Jean Luckenson, se dit marqu? par la prestation de T-Cajuste, ce groupe Konpa ou les musiciens ont entre 5 et 13 ans, et qui jouent en professionnel.

Berthony G?r?me , un jeune de Marbriole, commune de Belle-Anse, a gagn? une motocyclette par tirage au sort.

Le Village de No?l est une espace ou tous les rythmes musicaux ha?tiens, tous les familles de l’art de la sc?ne et de l’art plastique se c?toient fraternellement pour le bonheur du public.