États-Unis : des dizaines de milliers de manifestants défilent contre Trump accusé d’« accaparement du pouvoir » 

Des dizaines de milliers de manifestants ont protesté à travers les États-Unis contre la politique de Donald Trump et l’influence grandissante d’Elon Musk, dénonçant un accaparement du pouvoir et une dérive autoritaire.

Des dizaines de milliers d’Américains sont descendus dans les rues le samedi 5 avril 2025 pour participer à une vaste mobilisation baptisée « Hands Off » (« Bas les pattes » en français) marquant la première grande manifestation contre la politique de Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche le 20 janvier dernier.

De la Californie à New York, en passant par le Texas, le Colorado et la Floride, des rassemblements ont eu lieu dans de nombreuses villes, à l’appel de plusieurs mouvements citoyens de gauche. Ces derniers dénoncent ce qu’ils considèrent comme un « accaparement du pouvoir » par le 47e président des États-Unis, récemment réinstallé à la tête de l’exécutif.

À Washington, sur le National Mall, l’un des plus importants rassemblements a réuni jusqu’à 20 000 personnes. Les manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Touche pas à la Sécurité sociale » ou encore « Le fascisme est arrivé », tandis que des drapeaux américains retournés, symbole de détresse et de protestation, flottaient dans la foule.

Dans la capitale fédérale, historiquement démocrate et fortement touchée par des licenciements massifs dans la fonction publique, l’émotion était palpable. La manifestation s’inscrit dans un contexte tendu, marqué par une présidence Trump jugée autoritaire par ses opposants, qui l’accusent de gouverner selon une conception maximaliste des prérogatives présidentielles.

Parallèlement à la critique du chef de l’État, les manifestants ont aussi pointé du doigt Elon Musk, patron de plusieurs entreprises de haute technologie, l’accusant de jouer un rôle démesuré dans la vie politique et économique du pays.

« Donald Trump et Elon Musk pensent que ce pays leur appartient. Ils prennent tout ce sur quoi ils peuvent faire main basse et mettent le monde au défi de les arrêter », peut-on lire dans un communiqué d’Indivisible, l’un des collectifs à l’origine du mouvement.

