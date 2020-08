Les Etats-Unis et la Colombie ont annoncé lundi le lancement d’un nouveau plan conjoint de lutte contre le narcotrafic, via des investissements dans les régions touchées par la violence dont le montant n’a pas été précisé. L’annonce a été faite au palais présidentiel de Bogota, à l’issue d’une rencontre entre le président colombien Ivan Duque et Robert O’Brien, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump. Les Etats-Unis