États-Unis: l’haïtien Robens Cezar a tué par balle son ex petite amie Fidelène Daniel

États-Unis: l’haïtien Robens Cezar a assassiné son ex petite amie Fidelène Daniel.

L’haïtien Robens Cezar, âgé de 41 ans, a été arrêté par la police des États-Unis pour avoir tué par balle Fidelène Daniel, son ex petite amie. L’action s’est déroulée le mercredi 8 novembre dans un complexe d’appartements situé à Boynton beach. Le présumé assassin est accusé de meurtre au premier degré, ont rapporté plusieurs médias.

“Nos pensées et notre sympathie vont à la famille et aux amis de la victime pendant cette période difficile. L’enquête sur cet incident est en cours et nous continuerons à travailler sans relâche pour garantir que le suspect soit poursuivi dans toute la rigueur de la loi.”, a déclaré la police de Boynton Beach dans un communiqué.

La Police du département de Boynton beach a révélé que Robens Cezar a commis son action sur le parking des appartements Meadows on the Green vers 9 heures du matin. “Le complexe se trouve à 1,6 km de l’école primaire Freedom Shores. L’école secondaire communautaire Santaluces et l’école Royal Palm se trouvent également dans les environs”, a souligné un des journaux américains.

Arrivés sur les lieux, des policiers ont trouvé Fidelène Daniel déjà morte et allongée sur la chaussée. D’après la police, la victime dont les informations ont laissé croire qu’elle est l’ex petite amie du présumé assassin avait subi plusieurs blessures par balle.

Robens Cezar a été identifié par la police comme suspect et a été localisé au 14th Avenue et placé en garde à vue.Des résidents du quartier ont déclaré aux médias avoir entendu plusieurs coups de feu.

La famille de la victime a fait savoir qu’elle vivait avec sa fille de 16 ans. Selon le récit de quelques membres de la famille de Fidelène Daniel, lorsqu’elle a déposé sa fille à l’école mercredi matin, elle a remarqué que son ex-petit ami la suivait. Ils ont révélé à CBS12news que Fidelene s’est rendue directement au poste de police de Boynton Beach pour signaler qu’elle était suivie, puis est rentrée chez elle. Robens Cezar l’attendait déjà dans le parking avec une arme à feu.

