États-Unis: un enfant de 14 ans, originaire d’Éthiopie, a fabriqué un savon qui traite le cancer de la peau

​

​

États-Unis: un enfant américain de 14 ans, originaire d’Éthiopie, a conçu un savon qui traite le mélanome cutané.

Heman Bekele, élève américain de 14 ans dans une école secondaire à Annandale, en Virginie, près de Washington, a remporté le prix du « meilleur jeune scientifique des États-Unis » après avoir fabriqué un savon qui traite le mélanome cutané, un cancer de la peau, a rapporté le Journal de Montréal via un article de presse. L’enfant est originaire d’Éthiopie et avait quitté son pays natal à l’âge de quatre ans.

« Guérir le cancer, un savon à la fois », a-t-il écrit dans son mémoire pour le 3M Young Scientist Challenge où il a battu neuf autres finalistes pour remporter ce précieux prix. “J’ai toujours été intéressé par la biologie et la technologie, et ce défi m’a offert la plateforme idéale pour présenter mes idées”, a déclaré l’adolescent Heman Bekele.

L’idée de fabriquer ce savon l’a traversé lorsqu’il vivait en Éthiopie, son pays d’origine, jusqu’à l’âge de quatre ans. Il avait l’habitude de voir des gens travailler sans relâche sous un soleil de plomb. “Je voulais faire de mon concept quelque chose qui soit non seulement génial en termes de science, mais aussi accessible au plus grand nombre”, a-t-il expliqué après avoir remporté le prix.

D’après les informations divulguées par le journal canadien, le savon est fabriqué à partir de composés capables de réactiver les cellules dendritiques qui protègent la peau des humains, permettant ainsi de combattre les cellules cancéreuses.

Heman Bekele croit que les jeunes esprits peuvent avoir un impact positif sur le monde, tout en espérant que ce savon pourrait être un symbole d’espoir, d’accessibilité et d’un monde où le traitement du cancer de la peau est à la portée de tous.

Le mélanome cutané est le plus grave des cancers de la peau étant donné sa forte capacité à métastaser. Aucune catégorie d’âge n’est épargnée. Il est observé de l’enfance à un âge avancé. Le pic d’incidence se situe entre 50 et 64 ans chez l’homme et entre 15 et 64 ans chez la femme. Une détection précoce offre de meilleures chances de guérison, a expliqué le Dr Roselyne Delaveyne.

Le mélanome se présente la plupart du temps sous la forme d’une tache foncée ou noire qui peut être plate, bombée ou avoir une surface irrégulière. Il peut apparaître à n’importe quel endroit du corps, parfois même sur les zones génitales, sous les ongles, ou plus rarement sur les muqueuses.

À lire aussi :

États-Unis: l’haïtien Robens Cezar a tué par balle son ex petite amie Fidelène Daniel