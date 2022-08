Etzer ?mile: Ha?ti conna?t une inflation import?e

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les conditions sont r?unies dans le pays pour assister, comme en 2008, ? une ?meute de la faim. ? en croire Etzer ?mile, les conditions de vie de la population deviennent plus difficiles. Toutefois, l’?conomiste dit croire que le volet politique et l’ins?curit? sont probl?matiques peuvent, donc, emp?cher des ?meutes.

