Deux victoires, six points, six buts marqués et aucun encaissé: l’Italie, absente de marque de la dernière Coupe du monde en Russie, ne manque pas son retour sur la scène internationale.

Contre la Suisse, elle a enchaîné un 29e match sans défaite et n’est plus qu’à une longueur du record établi par sa devancière de 1935 à 1939.

Plus important encore, Roberto Mancini et ses joueurs ont confirmé ce qu’ils avaient montré dans le match d’ouverture remporté 3 à 0 face à…