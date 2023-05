Examens officiels : avec 2 500 professionnels mobilisés, le MENFP lance des cours de compensation d’apprentissage

​

​

Examens officiels : avec 2 500 professionnels de l’éducation mobilisés, le MENFP lance des cours de compensation d’apprentissage.

Déterminé à fournir un support aux élèves pour assurer leur réussite scolaire, le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) a lancé cette semaine des cours de compensation d’apprentissage à l’intention des candidats aux examens d’État de 9e année de fin d’études fondamentales et secondaires. Ce programme vise tant les écoles publiques que privées touchées par la violence.

« Pour le ministère, il n’y aura pas d’examens mesurant vraiment les apprentissages si ceux-ci ne se font pas dans les conditions idéales souhaitées, susceptibles de favoriser le progrès des élèves », a déclaré le ministre Nesmy Manigat, lors d’un point de presse ce lundi 15 mai 2023, à l’Inspection générale du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP).

Pour la réussite de ce programme, dont les cours sont prévus du lundi au dimanche jusqu’à la fin du mois de juillet, le MENFP a mobilisé 2 500 professionnels de l’éducation, dont 800 jeunes diplômés issus de différentes facultés de la capitale et des villes de province, a fait savoir le ministre Manigat.

Suivant le calendrier remanié 2022-2023, les examens officiels de 9e année fondamentale, des Écoles normales d’instituteurs (ENI), des Centres d’éducation familiale (CEF) et ceux de fin d’études secondaires se dérouleront du 17 juillet au 3 août 2023.

Dialogue social avec les partenaires

Par ailleurs, le ministre Nesmy Manigat a informé de la poursuite du dialogue social avec la communauté éducative, particulièrement les enseignants du secteur public qui représentent 20 % de la totalité des enseignants du pays. Ce, dans l’objectif de voir ensemble comment terminer l’année scolaire et de mettre en œuvre des stratégies liées à l’amélioration des conditions de travail de ces importants acteurs du système et de prendre en compte leurs justes revendications.

« C’est dans ce cadre-là que nous démarrons aujourd’hui même une série de rencontres individuelles avec différents syndicats d’enseignants, à laquelle l’Union des parents d’élèves, le Réseau de promotion et de plaidoyer pour le droit à l’éducation et l’UNESCO (Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture) étaient présents comme organismes nationaux et international jouant le rôle d’observateurs aux discussions, échanges et débats entre le MENFP et les partenaires syndicaux », a-t-il indiqué.

M. Manigat a toutefois précisé que ces rencontres ne remplacent nullement celles avec les plateformes syndicales, mais plutôt elles s’ajoutent aux rencontres continuelles avec celles-ci, soulignant au passage avoir rencontré dans cette même perspective, le dimanche 14 mai en cours, 19 organisations syndicales dans le département du Nord.

« Nous espérons boucler d’ici quelque temps cette partie de rencontres individuelles qui nourriront les réflexions et l’agenda liés aux négociations collectives », a déclaré le titulaire du MENFP, avant de souligner que ce travail devant satisfaire la condition enseignante engage l’État dans sa globalité en vue de donner au métier enseignant, sa lettre de noblesse.

En savoir plus:

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce mardi 16 mai 2023