Ex?cutif bic?phale ou monoc?phale : le noeud dans les n?gociations entre Montana et Primature ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour l’heure, il n’y a pas encore de date arr?t?e pour la quatri?me rencontre entre les tenants de l’accord de Montana, le Premier ministre et ses alli?s de l’accord du 11 septembre. Cependant, les deux parties campent sur leur position. Pouvoir bic?phale Vs pouvoir monoc?phale.

Il ne s’agit pas encore de se mettre d’accord sur un ex?cutif bic?phale ou monc?phale pour mener la transition, mais tout simplement d’introduire ce point dans les n?gociations pour en discuter ensuite. Les tenants de l’accord de Montana, le Premier ministre et ses alli?s de l’accord du 11 septembre ont failli laisser ? nouveau la table du dialogue ? cause de ce point qui f?che. Montana est accroch? ? un ex?cutif ? deux t?tes ?voquant la Constitution alors que les signataires de l’accord de la Primature estiment que le Premier ministre doit continuer ? ?tre le seul chef ? la t?te du pays en attendant les ?lections g?n?rales.

