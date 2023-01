Explorando miho manera pa empleado publico paga nan loonbelasting riba suma total di vakantiegeld

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Den conferencia di prensa extraordinario di Gobierno, Diabierna, Minister di Finanzas Xiomara Maduro, a comenta cu bay bek na normalidad tin su retonan cune, por ehemplo e asunto di loonbelasting cu empleadonan publico tin cu paga riba nan suma di vakantiegeld, pa nan

haye full atrobe.

E mandatario a referi na un carta di sindicato SEPA, cu a trece dilanti un punto tocante loonbelasting y e dignatario a haya bon pa splica esaki.

El a menciona cu normalmente, un aña prome caba ta cuminza paga e loonbelasting riba e placa di vacacion di sector publico. E ta cuminza kita loonbelasting tiki, tiki na Juli di e aña prome pa na Juni di e aña despues nan haya full e suma di vakantiegeld.

Minister Maduro a splica cu aña pasa, door cu e empleadonan publico a haya mitad placa di vakantiegeld, esaki a indica tambe cu nan a cuminza paga e aña prome, mitad di e suma concerni di loonbelasting pa nan por a haya nan mitad di vakantiegeld.

E dignatario a indica cu na e momento ey gobierno no tabata tin e autorizacion pa por cuminza tuma un aña adelanta, e otro mitad pa e ora ey cera cien porciento di loonbelasting, pa asina e aña aki por paga e suma completo sin kita nada for di dje.

Esaki a trece cune e reto cu ora aña a habri y gobierno a tuma e decision, den e seis lunanan siguiente mester pone e loonbelasting di e 100% di Vakantiegeld, pa asina por cobra e suma na Juni.

E ora ey na lugar cu tabata tin 12 luna, tin seis luna pa por paga esaki. Esaki ta wordo desconta di e salario y esey ta loke ta treciendo e confusionnan.

Minister Maduro a bisa cu nan ta bezig aworaki, cu expertonan di Departamento di Finanzas pa wak con di otro forma por atende cu e asunto aki, y a splica cu tambe tin un sistema unda no ta kita e loonbelasting e ora ey, pero ora e empleado ta haya su placa di Vakantiegeld e ora ey ta kita e belasting for di dje. Pero e ora ey e no ta haya full e suma di un luna. E mandatario a remarca si, cu esaki ta un opcion y aworaki gobierno ta explorando pa wak kico ta e otro opcionnan, con por cobra e loonbelasting di e miho manera.

NewsAmericasNow.com