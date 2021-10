Explosion du cout du transport de marchandises, de graves consequences a redouter sur le marche local

Le cout du transport maritime a completement explose ces derniers temps. <>, affirme Manuel de Heusch-Desquiron, homme d’affaires et tresorier adjoint de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Ouest (CCIO), qui intervenait a l’emission Panel Magik, le jeudi 10 octobre 2021. Selon lui, le cout des marchandises a augmente non seulement en Chine, mais aussi au Bresil ou en Europe ou elles sont quatre fois plus cheres.

La Covid-19 est grandement responsable de cette hausse au niveau des frets, si l’on en croit M. de Heusch-Desquiron. <>, explique l’homme d’affaires.

Augmentation du cout du transport maritime, manque de production en Chine, augmentation de la demande, augmentation du prix du gaz naturel, une situation qui, previent Manuel de Heusch-Desquiron, va provoquer une augmentation des prix des produits dans le pays. <>, declare l’homme d’affaires, qui croit que cela va affecter le pays sur toute la chaine des produits utilises.

Cette situation peut provoquer de la penurie et du retard dans l’approvisionnement des produits. <>, revele Heusch-Desquiron. <>, ajoute-t-il.

Selon toutes les previsions des experts dans le domaine, soutient l’homme d’affaires, il faut attendre au moins six mois pour envisager un retour a la normale. Cependant, le pays va ressentir les repercussions dans l’immediat, surtout qu’on avance vers la fin de l’annee, fait savoir Manuel de Heusch-Desquiron. L’homme d’affaires croit cependant que cette situation se revele une opportunite pour le pays pour booster la production locale. <>, preconise-t-il.

Le tresorier adjoint de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Ouest tire in fine la sonnette d’alarme par rapport a l’insecurite et la proliferation des gangs qui, selon lui, peuvent a tout moment bloquer le pays en provoquant une penurie dans tous les domaines. Monsieur de Heusch-Desquiron dit esperer que les autorites honoreront leurs promesses et resoudront une bonne fois pour toutes ce probleme.