Exposciences reprend au Coll?ge Catts Pressoir

Apr?s un arr?t forc? de deux ans en raison de la pand?mie qui a ravag? le monde, le Coll?ge Catts Pressoir a ?t?, les samedi 4 et dimanche 5 juin 2022, le th??tre de l’exhibition d’une multitude de projets r?alis?s par les ?l?ves de la 1?re ann?e fondamentale ? la terminale. Chaque groupe d’?l?ves a pu, ? travers des maquettes, identifier un probl?me et proposer un ?l?ment de solution vers la qu?te de la meilleure soci?t? tant esp?r?e. L’environnement, l’?nergie, les ph?nom?nes naturels, la sant?, la science, la technologie… sont autant de th?matiques abord?es par ces ?l?ves qui disent vouloir innover en vue de fragiliser la vuln?rabilit?.

Cet ?v?nement a d?marr? en pr?sence d’un large public par une c?r?monie solennelle avec au programme, des prestations de la fanfare de l’?cole et des discours de plusieurs personnalit?s dont la pr?sidente du comit? d’organisation d’Exposciences 2022 ; le directeur du Coll?ge Catts Pressoir, Guy Etienne ; le ministre de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle, Nesmy Manigat et le pr?sident de la chambre Franco-Haitienne de Commerce, Gr?gory Brandt.

Dans son allocution, le directeur Guy ?tienne a justifi? la tenue de ce qu’il appelle la vitrine internationale du coll?ge Catts Pressoir par une n?cessit? non seulement de faire travailler en ?quipe les ?l?ves du coll?ge pour r?ussir, mais aussi de transformer, comme le veut l’institution, chacun des ?l?ves en acteur de changement. <>, a regrett? M. Etienne qui s’est aussi dit tr?s fier de la r?alisation de ses ?l?ves particuli?rement de ses <>, faisant ainsi allusion aux enfants du premier cycle fondamental.

Cette fiert? a ?t? partag?e par le ministre de l’?ducation nationale, Nesmy Manigat. Se pr?sentant comme un habitu? de Exposciences et un fervent admirateur des prouesses de la jeunesse, le ministre a dit vouloir saisir l’opportunit? au nom de la communaut? ?ducative pour c?l?brer la science, l’innovation, la technologie, l’engagement citoyen et participatif de ces jeunes ?coliers qui, estime-t-il, construisent d?j? l’avenir et inventent la nouvelle Ha?ti.

La deuxi?me partie de l’?v?nement, celle consacr?e aux diff?rentes expositions, a d?marr? tout de suite apr?s. Dans la grande cour dudit ?tablissement, non loin de l’entr?e principale, ?taient mis en exergue plusieurs projets notamment celui des ?l?ves du Nouveau secondaire II (seconde). Ces derniers ont pr?sent?, dans une maquette, deux simulateurs de s?ismes. L’objectif, disent-ils, est de permettre au public de comprendre les impacts de ce ph?nom?ne naturel et du coup, ?tre bien imbu de certaines dispositions ? prendre en cas de s?isme.

Parall?lement, la situation n’?tait pas diff?rente dans les salles de cours. En toute hospitalit?, ces jeunes ont accueilli les visiteurs, pr?sent? leurs projets et r?pondu aux diff?rentes questions qui leur ont ?t? adress?es, ? l’instar de ces jeunes du NS IV. Ils ont con?u un syst?me technologique qui vous permettra de commander votre maison ? partir de votre t?l?phone, ? l’aide de l’internet. Selon eux, ce <> peut ?tre d’une aide capitale pour son ?ventuel acqu?reur. Somme toute, que de beaux projets ? Exposciences.

Soulignons par que les projets qui ont ?t? expos?s lors de ces deux journ?es sont la r?sultante des travaux de recherches r?alis?s par ces ?l?ves tout au long de l’ann?e acad?mique 2021-2022.