Expulsion de Jean Charles Mo?se des Etats-Unis, le Miami Herald ?voque <>

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les <> de l’ex-s?nateur Jean-Charles Mo?se <>, a indiqu? le Miami Herald, vendredi 28 janvier 2022, deux jours apr?s son interpellation, son incarc?ration et son expulsion par l’immigration et la police des fronti?res ? Miami. Au cours d’au moins un de ses voyages au Venezuela, Jean-Charles Mo?se <>, peut-on lire dans cet article qui cite des sources off the record.

<>, a indiqu? l’article, qui revient sur les ?v?nements ayant pr?c?d? le renvoi de Jean-Charles Mo?se en Ha?ti.

La saga de Jean-Charles Mo?se a commenc? lundi lorsqu’il est arriv? ? Miami avec les membres d’une d?l?gation ha?tienne qui l’avaient accompagn? pendant le week-end au Nigeria. Alors qu’ils transitaient par l’a?roport international de Miami, l’ex-parlementaire a ?t? abord? par des agents des douanes et de la protection des fronti?res des ?tats-Unis et emmen? dans ce qu’il a d?crit comme une pi?ce glaciale pour ?tre interrog?. L?, il a ?t? interrog? sur sa visite au Nigeria et sur une visite au dirigeant v?n?zu?lien Nicol?s Maduro, a-t-il d?clar?. Des sources au fait de l’incident ont d?clar? au Miami Herald que durant sa d?tention, le smartphone de Mo?se a ?t? contr?l? par des agents apr?s qu’il avait tent? de le leur cacher. Lors de cette v?rification, ils ont trouv? des <> et des photos de lui avec des membres cl?s du r?gime v?n?zu?lien, lit-on dans cet article.

La v?rification de tout passager aux fronti?res am?ricaines <>. Dans le cas de Mo?se, il a ?t? signal?, selon le Miami Herald. Lorsqu’on lui a demand? son t?l?phone, il a d’abord pr?sent? un t?l?phone analogique non intelligent. Les agents ont ensuite retrouv? ses compagnons de voyage et ont r?cup?r? son t?l?phone intelligent. En le parcourant, ses photos et ses contacts n’ont pas aid? sa cause. Parmi eux, une photo avec Carolys Helena P?rez Gonz?lez, ancienne ministre v?n?zu?lienne de la Femme et de l’?galit? des sexes dans le gouvernement de Maduro, qui fait souvent office de d?panneuse et de lien entre le r?gime v?n?zu?lien et ses contacts en Ha?ti, a indiqu? le Miami Herald. Selon une source, a poursuivi cet article, P?rez a organis? une rencontre en juin ? Caracas entre Mo?se et Cabello. Mo?se, qui fait souvent la promotion de ses voyages sur les m?dias sociaux, n’avait pas r?v?l? publiquement la rencontre, mais une photo partag?e avec le Miami Herald montre les deux hommes souriant et s’empoignant les uns les autres. Une autre photo montre les deux hommes avec P?rez debout devant un drapeau v?n?zu?lien. Selon son compte Twitter, Jean-Charles Mo?se ?tait au Venezuela la semaine du 21 juin, environ deux semaines avant l’assassinat de Jovenel Mo?se, qu’il consid?rait publiquement comme un ennemi politique, pour assister ? la c?l?bration des <>, qui a scell? l’ind?pendance du Venezuela, a d?taill? cet article.

Les ?tats-Unis pensent que Cabello et Maduro dirigent tous deux le Cartel des soleils, une organisation qui implique des hauts responsables du r?gime et qui contr?le le trafic de drogue au Venezuela. En mars 2020, le minist?re am?ricain de la Justice a inculp? Maduro, Cabello et 13 autres responsables gouvernementaux de trafic de drogue et a plac? d’importantes primes sur leurs t?tes. Le Venezuela, qui est depuis longtemps un ennemi diplomatique des ?tats-Unis, est de plus en plus consid?r? comme une halte pour les cargaisons de drogue ? destination des ?tats-Unis en provenance de Colombie, qui passent souvent par Ha?ti ou la R?publique dominicaine, selon cet article.

Interrog? par le journal Le Nouvelliste, l’ex-s?nateur a donn? sa version des faits et annonc? des poursuites contre les Etats-Unis. <>, a rapport? au Nouvelliste Jean-Charles Mo?se.

Le leader politique avait indiqu? au journal avoir refus? de r?pondre aux questions des agents de l’immigration. <>. <>, a d?nonc? l’ex-s?nateur, qui a fait part de son intention d’intenter une action en justice contre les Am?ricains. <>, a-t-il fulmin?.

Expulsion d’un d?tenteur de visa, les Etats-Unis ont le droit

L’ex-repr?sentant de l’OEA en Ha?ti, le Br?silien Ricardo Seitenfus a confi? au journal Le Nouvelliste que les Am?ricains ont le droit d’expulser un d?tenteur de visa. <>, a-t-il confi? au Nouvelliste.