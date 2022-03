Faubert Bolivar autour du Prix international de l’invention poetique et de la traduction en langue (s) creole(s)

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Nouvelliste : Vous etes le directeur artistique d’une association denommee BALISAILLE. Vous venez de lancer le prix international de l’invention poetique et de la traduction en langues creoles. Presentez-nous ce projet.

Faubert Bolivar : A BALISAILLE il nous a paru necessaire d’apporter notre contribution, aussi modeste soit-elle, au combat pour que la poesie continue d’exister, souverainement. Comme vous le savez, la poesie, alors qu’elle est un genre majeur, est paradoxalement le parent pauvre de l’edition. Au point que les poetes migrent parfois vers d’autres genres. Le prix international de l’invention poetique et de la traduction en langue (s) creole (s) nous permet de plaider en faveur de la creation poetique, si vous permettez cette expression. C’est la raison pour laquelle nous avons laisse une grande liberte aux candidat.e.s. Vous l’aurez remarque, il n’y a pas beaucoup de contraintes. Il suffit d’avoir au moins 25 ans et de presenter une oeuvre d’au moins trente pages, en francais ou en creole, surprenante par son originalite et sa puissance creatrice, rythmique ou metaphorique. C’est un prix pense par des poetes.ses pour des poetes.ses. <>

Exploser le langage

Le Nouvelliste : Depuis quand germe cette idee ?

Faubert Bolivar : Quand le president de l’association, Daniel BOYER-FAUSTIN, et moi avons ete presenter les projets de BALISAILLE a la commission culture de la ville du Saint-Esprit, pour solliciter leur concours, le maire de la commune a dit : <>. Il avait raison. Nos idees viennent de loin. De tres loin. Elles naissent, je dirais, du constat que le monde est perfectible et notre tache est de le rectifier, le transformer, le changer. Ou tout au moins vouloir l’ameliorer chaque jour davantage et toujours agir en ce sens. Imaginons que quelque part dans le monde une poetesse fasse exploser le langage a la maniere d’un Franketienne ou de Monchoachi. Dans le monde tel qu’il existe si cette poetesse n’est pas deja connue elle a peu de chances de se faire accepter avec des livres qui derangent. Nous ouvrons nos bras aux createurs de formes et de sens, aux explorateurs, a la folie comme a la demesure creatrices. Nous disons aux artistes qu’ils/elles ont le droit d’ecrire comme ils/elles ecrivent, et non comme ON voudrait qu’ils/elles ecrivent. Nous avons dans un premier temps opte pour donner au prix les noms d’Aime Cesaire et Monchoachi, avant de nous raviser pour des raisons pratiques, mais nous n’y avons pas renonce. Vous voyez mes references ? Franketienne. Cesaire. Monchoachi. Nos amis poetes et poetesses comprendront…

Le Nouvelliste : Que gagnent les laureats ?

Faubert Bolivar : Vous avez bien raison de dire les laureats, car il y aura deux laureat.e.s, un.e par categorie. Le prix de l’invention poetique en langue.s francaise.s, d’une part ; le prix de l’invention poetique et de la traduction en langue.s creole.s d’autre part. Francais et creole sont au pluriel, parce que le concours est ouvert a tous les francais et tous les creoles qui sont parles dans le monde. Les oeuvres laureates, pour repondre a votre question, seront editees et defendues par LEGS EDITION. Mais nous sommes toujours au travail, et nos echanges se poursuivent avec nos partenaires. Pour offrir d’autres recompenses a nos laureat.e.s.

Faire sortir la langue du monologue

Le Nouvelliste : Traduction. Vous avez dit traduction ? On peut s’emparer d’un texte classique par exemple et le traduire en creole. L’espace d’un cillement de Jacques Stephen Alexis. On choisit un extrait et on rend bien le texte en creole martiniquais pour illustrer.

Faubert Bolivar : La traduction est celle d’une oeuvre poetique majeure, a partir du texte originel, ou original, ou initial, vers le creole parle par le traducteur ou la traductrice. Creole haitien, guadeloupeen, martiniquais, reunionnais, etc. La traduction est fondamentale a nos yeux. Nous croyons qu’une chose est de parler une langue, une autre est de la faire parler a/avec d’autres langues. La traduction c’est ce qui fait sortir la langue du monologue, du tete-a-tete avec elle-meme. Georges Castera pour qui nous avons toujours une forte pensee, aurait peut-etre dit fo ou fe lang lan pran lang. Pour cela, il faut sortir d’un piege, celui qui consiste a croire, qu’une traduction peut se faire a partir d’une traduction. En 2007, quand je travaillais pour la Direction nationale du livre (DNL), j’avais organise un debat sur la traduction a la Bibliotheque du Soleil, chez notre ami Pierre Clitandre. J’ai decouvert a l’epoque que ce n’etait pas acquis pour tous qu’une traduction pour etre pertinente doit puiser dans la langue d’origine du texte a traduire.

Le Nouvelliste : Puisqu’il est question aussi de traduction, il n’y a pas que les poetes a s’inscrire dans cette competition, n’est-ce pas ?

Faubert Bolivar : Vous dites cela dans le sens ou le poete qui traduit est d’emblee un traducteur. Vous avez raison. Cependant, il va sans dire qu’un traducteur qui traduit de la poesie est un poete. Sinon, ca ne marchera pas…

Le Nouvelliste : Quelles sont les institutions qui vous accompagnent dans cette demarche ?

Faubert Bolivar : A BALISAILLE nous ne sommes pas seuls. Nous sommes soutenus par la ville du Saint-Esprit, qui nous donne un appui financier et logistique considerable. Nous serons en mesure a la fin du mois de confirmer le partenariat avec une autre institution importante, pour ne pas dire tres importante. Nous avons tenu a etre entoures d’associations connues pour le serieux et la competence eprouvee des gens qui les composent. Je cite LEGS EDITION avec Dieulermesson PETIT-FRERE, Webert CHARLES et Mirline PIERRE. Je cite l’association VAGUES LITTERAIRES avec Jean Erian SAMSON. Il y a aussi MICELA avec Patricia CONFLON. Sans oublier le concours de l’ecrivaine bien connue en Haiti pour y avoir ete invitee, Nicole CAGE. C’est avec ces beaux esprits que nos activites qui tournent autour de la poesie connaitront leur premiere edition. Je parle du prix, bien sur. Mais aussi du festival que nous organiserons a la fin du mois de mai – Mai-poesie / Rencontre internationale de poesie et de lecture vivantes.

Propos recueillis par Claude Bernard Serant