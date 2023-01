Félix Lorne : le sacrifice absolu

The content originally appeared on: News Americas Now

André-Marc Belvon

Sainte-Marie n’a jamais oublié son héros dont les valeurs morales et humaines sont régulièrement rappelées aux jeunes d’aujourd’hui. • .

Près de cinq mille personnes ont été présentes aux obsèques de l’enseignant samaritain qui n’a pas hésité à affronter, le vendredi 3 mars 1950, une mer en furie pour sauver trois de ses élèves emportés par les vagues. À y perdre la vie. Ce drame est entré dans l’histoire de la commune de Sainte-Marie. Un « Comité Félix-Lorne », une stèle, une place, un buste, une école à son nom, lui rendent un hommage permanent.

«On ne peut imaginer combien ce drame a frappé les

esprits partout en Martinique, et c’est en héros que Félix Lorne a

été enterré par une foule venue de toute la Martinique, dans un

silence d’intense douleur », se souvient ce Samaritain

nonagénaire. Il raconte encore : « Sans tarder, une stèle a

été dressée sur l’ilet Sainte-Marie, là où son corps a été

retrouvé. Elle a été inaugurée le 6 juillet 1951. Et il a été cité

à titre posthume à l’Ordre de la Nation par le ministère de

l’Éducation nationale le 8 novembre 1951 ».

Les années ont passé, et Sainte-Marie n’a jamais

oublié son héros. Un comité Félix Lorne organise régulièrement des

manifestations en son souvenir. Les élèves de la commune sont

invités à y participer et à écouter des témoignages sur les valeurs

morales et humaines qui n’ont cessé de guider la vie de

l’instituteur. Une école située à Morne-des-Esses porte son nom. Le

3 mars 1981, un buste a été inauguré sur une place Félix-Lorne.

Des vagues rageuses

Que s’est-il passé 31 ans plus tôt, ce vendredi 3

mars 1950 ? Après avoir enseigné pendant quelques années à l’école

de Pain de Sucre, un quartier situé dans les terres de

Sainte-Marie, Félix Lorne avait été appelé à former des adolescents

à l’école des garçons du bourg, après avoir refusé une nomination

de directeur dans une école du Nord de l’île. Il enseigne les

mathématiques, le dessin et l’éducation physique au Cours

complémentaire. Lui, le nageur d’élite, forme aussi un groupe de

jeunes élèves athlètes. Et le vendredi, avant la classe, au petit

matin, il dirige une séance de natation face à l’îlet Sainte-Marie

que l’on peut atteindre une partie de l’année par le fameux

tombolo. Auparavant, tout ce petit monde s’est échauffé sur le

terrain de football situé face à l’usine. Puis les jeunes se

jettent à l’eau.

Félix…