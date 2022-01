Fervent hommage au po?te Georges Castera

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour marquer le deuxi?me anniversaire de la mort du po?te Georges Castera (1936-2020), le lundi 24 janvier 2022, le centre culturel Georges Castera a organis? une soir?e d’hommage au po?te. T?moignages, danses, prestations, expositions ont ponctu? cette soir?e qui a eu lieu ? la memoire d’un po?te dont l’h?ritage po?tique restera ?ternellement pour les lecteurs.

Yanick Lahens, romanci?re, universitaire, et critique litt?raire a salu? l’initiative du centre culturel Georges Castera, soulignant que Georges ?tait un grand po?te et m?me temps un grand critique. <>, a-t-elle d?clar?. Durant la soir?e, les talentueux chanteurs Pierre Rigaud et Wooly Saint-Louis Jean pr?tent leur voix au recueil <> et ? quelques autres po?mes de Georges Castera. L’assembl?e applaudit. Le ton est donn?, le public est plus attentif que jamais. Cette prestation a permis une remise en lumi?re d’une oeuvre majeure, qui a tant marqu? les lecteurs et la sc?ne litt?raire francophone.

Cet ?v?nement n’?tait pas seulement important pour ne pas oublier Castera mais aussi pour honorer la po?sie et le monde de la cr?ation. En plus d’?tre l’une des grandes voix de la po?sie ha?tienne, Castera est aussi une manifestation vivante qu’une po?sie ambitieuse, une po?sie humaine, une po?sie qui entreprend de changer le monde, peut exister dans notre ?poque.

Dans son discours de circonstance, la pr?sidente du centre culturel Georges Castera, Fran?oise Bellerice, sourire aux l?vres, a tenu ? remercier le public. Elle dit voir en la soir?e un signe d’amour et de reconnaissance envers le po?te. De son c?t?, le directeur des affaires ext?rieures du centre, Dr Frantz Bellerice, se dit satisfait de la soir?e. Pour lui, Georges a l?gu? des valeurs et la convivialit? ? jeunesse ha?tienne. <>, a rappel? le consultant international.

Interview? par Le Nouvelliste, Pierre Rigaud Chery a confi? que sa participation ? cette soir?e rev?t une port?e symbolique. De poursuivre, il a d?clar? qu’il ?tait en amour et restera en amour avec Georges Castera. <>, a d?clar? Pierre Rigaud Ch?ry.

Le coeur sur la main, le musicien nous a confi? son plus beau souvenir avec Georges Castera : <>

La soir?e s’est cl?tur?e apr?s une prestation de danse des jeunes du centre culturel Br?sil-Ha?ti. Georges Castera ?tait l?, son oeil bien vivant nous dit de <>.