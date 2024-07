Fête nationale française: Dominique Dupuy invitée par Fabrice Mauriès à la célébration pour prononcer un discours

​

​

La ministre des affaires étrangères, Dominique Dupuy à répondu à l’invitation de l’Ambassadeur Fabrice Mauriès en prenant part à la célébration du 235ème anniversaire de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, et à la fête nationale de la république française. La chancelière a évoqué les deux révolutions sœurs (haïtienne et française) qui ont changé le visage du monde. Nous publions en intégralité son discours.

Son Excellence Monsieur Fabrice MAURIÈS, Ambassadeur de France en Haïti,

Vos Excellences, Madame/Messieurs les Conseillers Présidentiels,

Monsieur le Premier Ministre Garry CONILLE,

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement,

Vos Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadrices et Ambassadeurs,

Madame la Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies en Haïti et Cheffe du BINUH,

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales,

Mesdames et Messieurs les Membres du Corps Consulaire,

Mesdames et Messieurs les Membres du Corps Judiciaire,

Mesdames et Messieurs les Représentants de la Presse,

Distingués invités,

C’est dans un esprit de fraternité que je réponds à l’invitation de l’Ambassadeur MAURIÈS pour cette célébration qui marque la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, fête républicaine et symbole ultime de l’unité de la nation française.

Notre présence ici témoigne également de notre attachement aux liens profonds qui unissent nos deux Républiques et j’en profite pour formuler mes vœux de bonheur, de prospérité et de progrès continu à Son Excellence Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République française, au Premier Ministre Monsieur Gabriel ATTAL, au Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères Son Excellence Monsieur Stéphane SÉJOURNÉ, ainsi qu’au peuple français.

Mesdames, Messieurs,

Dans le cours de la vie d’un peuple, il surgit parfois des événements qui accélèrent son historicité, infusent toute l’humanité, et donnent lieu aussi bien à des espérances qu’à des matérialités mélioratives et épanouissantes. La Révolution française de 1789 s’avère être l’un de ces événements.

Cette Révolution fit bifurquer un cheminement politique rectiligne, vertical, inégalitaire et, pour cause, décritcomme un droit divin et donc inchangeable par la volonté des femmes et des hommes.

Elle montra, par les valeurs de liberté, d’égalité et de dignité humaines qui la sous-tendaient, que le peuple pouvait, par lui-même, se rendre maître et possesseur de son destin.

Le 14 juillet 1789, le peuple français, éclairé et guidé par la pensée des Lumières, a pris la Bastille, forteresse incarnant un pouvoir arbitraire, et s’est érigé en fondamental souverain par l’inédite Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen.

Mesdames, Messieurs,

La Révolution française est universelle car ses idéaux et le réflexe de liberté qu’elle porte sont inhérents à tous les êtres humains. Pour preuve, ces aspirations se sont extra territorialisées et ont imprégné l’esprit des femmes et des hommes esclavisés de la colonie de Saint-Domingue.

Toussaint Louverture, maître des carrefours, pionnier et leader d’hommes d’excellence, a su saisir la portée universelle et humanisante de cette pensée révolutionnaire, par l’entremise du philosophe français des Lumières, l’Abbé Reynal, et s’en est servi pour motiver les asservis, constituer une armée avec d’intrépides combattants comme Jean-Jacques Dessalines et SaniteBélair, et semer les germes de la Révolution haïtienne, révolution anticoloniale et anti esclavagiste dès 1791.

Ensemble, nos deux révolutions sœurs ont changé le visage du monde.

Et il est de notre devoir, comme dignes filles et fils de ces grands révolutionnaires, de France et d’Haïti, de continuer à œuvrer, inlassablement et ensemble, afin d’obtenir, partout et pour toutes et tous, le plus grand bien et le bonheur.

Mesdames et Messieurs,

Il nous faut, Haïtiens et Français, reconnaître, assumer et faire fructifier cet héritage progressiste. Cela ne sauraitpasser par le gommage des torts subis, mais par l’établissement d’un vrai dialogue ouvert, perpétuel, et une coopération au développement sincère et efficace au bénéfice de nos deux peuples.

Je profite donc de cette solennelle occasion célébrant la vision, la vaillance, et l’humanisme du peuple français, pour appeler de mes vœux au renforcement de ce dialogue et de cette coopération, dans ce konbit qui doit nous unir par l’amitié sincère et le respect mutuel.

Dans cette perspective, nous saluons la détermination de la France à accompagner la transition politique en cours en Haïti et la remercions pour son support remarquable à la Police nationale d’Haïti qui, avec la Mission multinationale, déjà partiellement sur le terrain, s’attellede façon courageuse à rétablir la sécurité et créer les conditions propices à la tenue des élections et à la restauration des institutions démocratiques du pays.

Face aux défis sécuritaires auxquels fait face Haïti, votre pays, Monsieur l’Ambassadeur, n’a jamais ménagé son soutien à la PNH en formations et équipements. Le peuple haïtien remercie la République française pour cette significative contribution.

En mon nom propre, au nom du Conseil Présidentiel de Transition, du Gouvernement d’Haïti et celui du peuple haïtien, je souhaite bonne fête à toutes les Françaises et tous les Français.

Merci, mèsi anpil, Ayibobo !

À lire aussi:

La France renouvelle son soutien à Haïti lors de la célébration de la fête nationale française