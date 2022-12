Fin de la vigilance jaune vagues submersion

The content originally appeared on: News Americas Now

Alors que la Martinique était en vigilance jaune vagues submersion depuis jeudi soir (8 décembre), notre île repasse au vert, ce dimanche après-midi (11 décembre).

Depuis jeudi soir (8 décembre), la Martinique se trouvait en vigilance jaune vagues submersion. Météo-France annonce, ce dimanche 11 décembre après-midi, le retour au vert.

“Au décalage vers l’Est de la zone dépressionnaire, la houle s’amortit. Toutefois, l’agitation se maintient encore un peu mais sous les seuils de vigilance”, précise Météo-France.

À Basse-Pointe, les hauteurs de vagues sont de l’ordre de 1 m 50 à 1 m 70 avec des périodes de 12 à 14 secondes et des hauteurs maximales de vagues à 2 m 90.

En baie de Fort-de-France, les hauteurs de vagues sont de l’ordre de 0 m 30 avec des périodes de 12 à 14 secondes et des hauteurs maximales de vagues à 0 m 50.

Les hauteurs moyennes des vagues mesurées au cours de l’épisode ont régulièrement atteint 2 m 60 à 2 m 90 avec des périodes de 13 à 15 secondes et des hauteurs maximales entre 3 et 5 m sur le littoral Nord-Atlantique, entre 0 m 40 et 0 m 60 avec des périodes de 13 à 15 secondes et des hauteurs maximales à 0 m 80 sur le littoral Nord-Caraïbe et la baie de Fort-de-France.