Fin de mandat des juges de la cour de cassation, les desaccords des associations de magistrats

Le mandat de deux des cinq derniers juges de la Cour de cassation arrive a terme ce mois de fevrier. La plus haute instance judiciaire du pays est en passe de devenir dysfonctionnelle si l’on ne nomme pas d’autres juges pour y sieger. Sauf que, selon la loi, cela est pratiquement impossible vu que ni le Senat ni la presidence, deux institutions cles dans ce processus, ne sont pour l’instant en fonction. Or, le tiers du Senat en fonction n’a aucune capacite de trouver le quorum necessaire pour former une commission de justice et de securite publique pour etudier le dossier.

Le ministere de la Justice et de la Securite publique a, en effet, publie une note le 22 fevrier dernier dans laquelle il invite les avocats a soumettre leurs dossiers de candidature en vue de combler les postes vacants a la Cour de cassation. Depuis, lors le debat est lance.

Pour Me Ikenson Edume, le temps est plutot au consensus. <>, a affirme le president du Reseau national des magistrats haitiens (RENAMAH) a l’emission Panel Magik, sur Magik 9, le mardi 22 fevrier 2022. Ce consensus, estime Me Edume, doit etre inclusif, equitable et transparent.

<>, preconise le magistrat, qui croit que certaines mesures peuvent etre adoptees autour d’un consensus inclusif. Et il conseille en ce sens de se tourner vers le Conseil des ministres, la plus haute instance politique du pays, a-t-il ajoute, en vue de trouver une solution.

Me Ikenson Edume justifie sa position par le fait que, a-t-il rappele, le dysfonctionnement de la Cour provoquera l’effritement des garanties judiciaires. <>, a-t-il souligne. Ce qui n’est pas faux, a entendre Me Jean Wilner Morin, president de l’Association nationale des magistrats haitiens (ANAMAH). Sauf que le magistrat dit ne pas comprendre qu’un juge, dont la mission est de faire respecter la loi, puisse etre favorable a un quelconque consensus dans une situation pareille. <>, a soutenu Me Morin a l’emission Panel Magik du mercredi 23 fevrier.

<>, a martele le president de l’ANAMAH. Cette histoire de consensus est malvenue, selon Jean Wilner Morin. <>, s’est-il interroge.

Ce qu’il faut faire, de l’avis du magistrat, c’est de preference prendre des mesures politiques afin de rendre fonctionnelles des institutions comme la presidence et le Senat, necessaires a la nomination des magistrats. Autrement, il n’y a aucune issue a ce probleme, a en croire Jean Wilner Morin. <>, a-t-il explique.

L’ANAMAH se positionne contre tout consensus visant a nommer des juges a la cour de cassation. <>, a soutenu Jean Wilner Morin.