Fin de visite du président de l’assemblée générale de l’ONU en Haïti

​

​

Fin de visite du président de la 78eme assemblée générale de l’ONU en Haïti, une énième discussion sans issue avec les acteurs

Arrivé dans la capitale, le lundi 20 novembre, le président de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies, Dennis Francis, a laissé le pays, ce mardi 21 novembre. Rien n’a bougé vers une possible résolution de la crise malgré ses discussions avec tous les acteurs. Il serait également, de toute évidence, trop tôt pour voir les retombées de cette visite de moins de 48 heures après mais il n’a pas manqué de rappeler la position de l’ONU envers Haïti : sécurité et restauration de la démocratie.

Sans promesse. Sans sollicitation. M. Francis a dressé un compte-rendu de sa visite en Haïti qui a été ponctuée par de nombreuses rencontres avec l’opposition et l’équipe au pouvoir. « J’ai rencontré le Premier ministre Dr Ariel Henry et j’ai discuté de la situation désastreuse sur le terrain et de la voie à suivre pour la sécurité, la paix et les processus politiques. J’ai assuré de mon entière solidarité avec le peuple haïtien et de ma volonté de soutenir tous les efforts en faveur de son droit fondamental à un avenir sûr et pacifique », a-t-il écrit sur son compte X.

Le président de la 78eme assemblée générale de l’ONU n’a pas caché son plaisir d’avoir rencontré Mirlande Manigat, la présidente du HCT « Nous saluons, dit-il, le travail du Conseil pour son soutien à la coordination du dialogue politique du gouvernement et de la feuille de route pour la transition et le retour à la démocratie. »

M. Francis dit avoir eu avec le ministre des Affaires étrangères Jean Victor Généus un échange constructif sur les crises multiformes qui affectent Haïti. « Nous avons convenu qu’une solution à long terme est essentielle, soulignant la nécessité de restaurer une culture de la démocratie dans le pays, pour laquelle une amélioration de la sécurité est indispensable. »

Celui qui disait être en « Haïti pour transmettre au peuple fier et résistant de cette grande nation un message d’espoir et pour lui faire comprendre que la communauté internationale ne l’a pas oublié », a parlé avec les représentants des accords du 21 décembre et Montana, les leaders de EDE, Fanmi Lavalas, En Avant, PTHK ainsi que les ministres de la justice et de la condition féminine.

À lire aussi :

L’ex joueur du Barça, Arda Turan se déclare ruiné