Finale r?v?e, Messi-Mbapp?, Maroc et portiers… Les tops du Qatar

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Une statistique r?sume leur importance: un quart des p?nalties (hors tirs au but et hors frappes hors cadre) ont ?t? arr?t?s dans ce Mondial, soit 5 sur 20 tentatives, contre 4 sur 29 quatre ans plus t?t en Russie.

Atypique dans son calendrier avec son rythme effr?n? et sa programmation en fin d’ann?e civile, le Mondial-2022 a brouill? les rep?res des grandes nations et favoris? les surprises, outre le Maroc.

Quatre ans plus tard, les deux ?quipes ont beaucoup chang? mais c’est une confrontation de prestige entre les champions du monde en titre et les tenants de la Copa Am?rica 2021.

Argentine-France, c’?tait peut-?tre le plus beau match du Mondial-2018 (4-3 pour les Bleus en huiti?mes) et c’est l’affiche de r?ve de la finale 2022 au Qatar, dimanche au stade Lusail (16h00).

