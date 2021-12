Financement record de la BID en 2021, 300 millions de dollars de projets approuv?s pour Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La Banque interam?ricaine de d?veloppement (BID) et sa branche du secteur priv?, BID Invest, pr?voient de clore l’ann?e 2021 avec 19,5 milliards de dollars am?ricains de nouveaux financements pour l’Am?rique latine et les Cara?bes, ayant aid? les pays ? se remettre de la pand?mie et inaugurer une ?re de croissance durable et inclusive, annonce un communiqu? de la BID.

Concernant Ha?ti, si l’on tient compte des approbations faites pour tout le groupe, c’est-?-dire BID, BID invest et BID Lab, les engagements financiers s’?l?vent ? 300 millions de dollars am?ricains. Ces projets concernent diff?rents secteurs comme l’?ducation, l’industrie et l’agroalimentaire.

Entre autres projets concern?s par ce montant l’on retient le financement non remboursable de 65 millions de dollars am?ricains pour contribuer au d?veloppement ?conomique durable du Nord d’Ha?ti, en favorisant les conditions n?cessaires ? l’implantation et ? l’expansion d’entreprises dans le Parc industriel de Caracol (PIC), dans le Nord du pays.

La strat?gie principale du programme est d’?tablir la base op?rationnelle et les infrastructures n?cessaires pour que le PIC devienne un parc industriel prosp?re dans les Cara?bes, attirant les investissements et devenant autonome. Cette nouvelle op?ration portera l’investissement total de la BID dans le PIC ? 263,5 millions de dollars am?ricains, conform?ment ? l’engagement initial de financer les infrastructures n?cessaires pour que le parc g?n?re 20 000 emplois. D’ici 2026, une fois les d?caissements pour cette op?ration de la Banque termin?s, le PIC sera le plus grand parc industriel d’Ha?ti autonome employant environ 22 000 travailleurs.

La Banque a ?galement approuv? un projet de 60 millions de dollars am?ricains pour am?liorer la s?curit? alimentaire des m?nages ruraux (y compris les agriculteurs, les p?cheurs, les marchands de fruits de mer et les travailleurs en zone rurale d’Ha?ti), en favorisant la productivit? et la connectivit? aux march?s ruraux. Ce projet divulgu? par la BID ? travers un communiqu? publi? le 2 d?cembre 2021 int?gre un cofinancement de 18,3 millions de dollars du Programme mondial pour l’agriculture et la s?curit? alimentaire (GAFSP),

sans oublier l’approbation d’une subvention de 50 millions de dollars am?ricains pour l’am?lioration de l’?ducation de base en Ha?ti. Le projet appuiera le gouvernement dans la mise en oeuvre des domaines cl?s du nouveau Plan sectoriel pour l’?ducation 2020-2030 (PDEF).

Ce projet offre un appui ? la gouvernance et au renforcement institutionnel du minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), aussi bien au niveau central qu’au niveau d?centralis?. Le projet appuiera l’augmentation de l’acc?s ? une ?ducation de qualit? dans les ?coles publiques et non publiques de six localit?s du Nord du pays.

Ce projet s’inscrit dans la continuit? du financement que la BID a consacr? au secteur ?ducatif d’Ha?ti et fait partie des diff?rents efforts en cours afin de poursuivre l’am?lioration de l’enseignement et l’apprentissage dans l’?ducation de base. Le projet soutient la vision ? long terme du PDEF et apporte une r?ponse aux impacts subis par le secteur ? cause de la pand?mie de Covid-19 ainsi que du <>, mais aussi les fr?quentes fermetures d’?coles, la perte d’opportunit?s d’apprentissage et les contraintes financi?res pesant sur les familles ha?tiennes.

Par ailleurs, les nouveaux financements de 19,5 milliards de dollars am?ricains pour l’Am?rique latine et les Cara?bes repr?sentent le deuxi?me total annuel le plus ?lev? de l’histoire de la BID et de BID Invest en mati?re de financement et vont aider les pays ? investir dans des priorit?s allant des soins de sant? et de la num?risation de l’?re Covid-19 ? l’action contre le changement climatique, les cha?nes d’approvisionnement et l’?ducation.

Le financement contribuera ?galement ? r?duire les in?galit?s entre les sexes, ? ?tendre les ?cosyst?mes entrepreneuriaux et ? renforcer les petites et moyennes entreprises, qui repr?sentent plus des deux tiers des emplois de la r?gion.

La combinaison des approbations de pr?ts de la BID (14 milliards de dollars am?ricains) et des engagements financiers attendus de BID Invest (5,5 milliards de dollars am?ricains) et des mobilisations du secteur priv? (2,8 milliards de dollars am?ricains) ont totalis? 22,3 milliards de dollars am?ricains.

L’Am?rique latine et les Cara?bes sont la r?gion la plus durement touch?e par la pand?mie. Abritant environ 8 % de la population mondiale, elle repr?sente pr?s d’un tiers de tous les d?c?s dus ? la Covid-19, soit plus de 1,5 million de personnes. La r?gion continue ?galement de faire face ? de fortes in?galit?s et ? de graves probl?mes ?conomiques et sociaux.

<>, a d?clar? le pr?sident de la BID, Mauricio Claver-Carone.

<>, a-t-il ajout?.

Au total, la BID a approuv? 103 projets en 2021 pour un total de 14 milliards de dollars am?ricains, tandis que les d?caissements devraient atteindre 12,1 milliards de dollars am?ricains. Dans le contexte de la Covid-19, le financement a aid? les pays ? obtenir des vaccins qui sauvent des vies et un acc?s accru au cr?dit afin que les petites et moyennes entreprises, principaux moteurs de l’emploi, puissent d?velopper leurs activit?s.

De nouveaux projets et financements acc?l?reront la num?risation afin que les pays puissent am?liorer les services publics, ?largir l’acc?s ? l’?ducation, accro?tre la transparence et lutter contre la corruption. Le financement contribuera ?galement ? am?liorer la formation aux comp?tences num?riques pour enrichir le capital humain de la r?gion.

Au milieu d’une reconfiguration historique du commerce international, la BID a approuv? 2,3 milliards de dollars am?ricains pour renforcer les cha?nes d’approvisionnement r?gionales, doublant presque le montant moyen des trois ann?es qui pr?c?dent la pand?mie. Cela aidera les pays ? profiter d’une nouvelle opportunit? tangible, amplifi?e par la pand?mie et la crise mondiale des cha?nes d’approvisionnement, pour attirer les investissements ?trangers directs et augmenter les exportations de biens et de services.

La BID a ?galement travaill? avec 16 pays pour identifier les avantages cl?s des exportations et de la cha?ne d’approvisionnement, y compris, par exemple, dans le secteur des semi-conducteurs du Costa Rica et le secteur du textile dans les pays d’Am?rique centrale.