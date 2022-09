Fiona s’?loigne d’Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Fiona a provoqu? d’importants d?g?ts mat?riels en Guadeloupe, selon l’AFP. Trois routes d?partementales ont subi des d?g?ts. Une centaine de foyers ont ?t? priv?s d’?lectricit?, alors qu’une cinquantaine de personnes ?taient toujours sans toits lundi 19 septembre. A Porto Rico Fiona a notamment provoqu? des glissements de terrain, fait tomber des arbres et des lignes ?lectriques, rendu des routes impraticables et entra?n? l’effondrement d’un pont dans la ville d’Utuado, dans la r?gion montagneuse situ?e au centre de l’?le, a d?clar? le gouverneur Pedro Pierluisi en conf?rence de presse dimanche soir, rapporte l’Obs. Tous les habitants de cette ile ?taient priv?s d’?lectricit?.

