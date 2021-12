Firmin, albatros ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Demetrius Andre, Seymour Pradel, Horace Pauleus Sannon furent temoins, acteurs de la naissance, de l’essor, de l’echec du firminisme. George Benjamin, biographe et analyste du milieu du XXe siecle, disseque le caractere et la pensee politique d’Antenor Firmin. Les contemporains de l’illustre Capois, admirateurs de son action politique comme constituant en 1889, ministre sous Florvil Hyppolite et sous Tiresias Sam, considerent 1902 : l’annee de sa mise en echec par l’alliance Boisrond-Canal / Nord Alexis soutenue par l’Allemagne, comme une ultime opportunite manquee pour une remontee nationale apres un penible XIXe siecle et le glissement vers la honte de l’occupation militaire americaine en 1915.

Les echos de ces evenements nous parviennent avec des interpretations diverses melant eloges et blames. Pour les uns, Firmin fut cet homme providentiel annonce par Massillon Coicou apres l’effondrement des Partis liberal et national : <>. Pour d’autres, le Capois, possede par ses reves de reformateur, ne s’adapta point aux realites et comme <> de Charles Baudelaire, <>. Intellectuel de cabinet, il fut meme, selon eux, une creature inconsciente, faible adversaire du redoutable machinateur Boisrond-Canal. Son manque de realisme et du sens du compromis, sa vanite auraient constitue les raisons de ses revers.

Certes, avec le recul, on peut scruter avec un oeil critique des propositions de Firmin, par exemple, sur l’alternative : autosuffisance ou ouverture sur le monde. Dans <> (1901), il justifie le bail emphyteotique a l’etranger, c’est-a-dire passer avec lui un contrat de 99 ans. Il avance <>. Nous n’avons pas attire <>. Il etablit la difference entre l’emphyteose et le droit de disposer du bien jusqu’a le detruire. A son avis, l’immigrant cherchera <>. Cependant on peut repliquer que cet immigrant disposant du savoir et de l’avoir, peut aussi beneficier des canonnieres de l’Etat dont il est citoyen. Alors, entre ce dernier et un Etat relativement faible, se pose la problematique du droit et de la force. Si jamais pareil affrontement se dessine, chez qui la force du droit trouvera-t-elle des defenseurs autres que les nationaux du petit Etat ? A l’epoque ou Firmin redige cet article (1910), les grandes assises internationales de defense des droits des peuples, des Etats faibles n’existaient pas encore. Regne la loi des forts qui se partagent les territoires en colonies. Firmin projetait-il une vision d’un autre droit international ?

Parlant de colonies et de colonialisme, dans <> (1901), curieusement, Firmin ecrit : <> Avouons que c’est le neocolonialisme franchement conseille.

A propos de nos luttes economiques et sociales, dans le texte sur <>, incluse dans <>, Firmin attaque l’elitisme des proprietaires fonciers, traditionnels soutiens et membres du regime militaire que les liberaux, dont Firmin descend, ont toujours denonce, car partisans d’un pouvoir civil et du controle parlementaire. Nord Alexis, son ennemi et tombeur, fut un pilier du systeme militaro-foncier. Firmin s’ecrie : <> Firmin eprouve une forte sympathie pour les combats des ouvriers anglais contre les forces d’argent. Il suit l’action des socialistes Spence, Cartwright, Bentham qui revendiquent <>. Il se rejouit des conquetes democratiques, note la radicalisation de la lutte sous l’impulsion de <> et par le developpement de <>. Firmin preconise <> comme prescrites par les dirigeants liberaux anglais. Il exulte : <>. Firmin prone donc un socialisme liberal et etatiste, distinct du communisme qui veut <>. Regime communautaire ou l’Etat represente et defend l’ensemble des citoyens et non une minorite privilegiee.

Mais sont-ce les idees, la vanite, l’idealisme de Firmin qui causerent ses deboires ? Sont-ce les raisons de la contradiction antagonique entre ses ennemis et lui ?

L’echec de Firmin est plutot celui d’une intelligence eclairee, constructrice dans un milieu ou la corruption et la violence representent des instruments, des institutions dans la sphere politicarde. Sa mise a l’ecart par la Chambre des deputes en 1897 pour une sordide affaire d’argent illustre cette pratique de chercher dans la boue l’arme pour abattre l’empecheur de voler. Les defauts de l’homme servirent de pretextes fallacieux. Les envieux de ses succes intellectuels, de ses performances comme ministre des Relations exterieures sous Hyppolite lors de l’affaire Gherardi, comme ministre des Finances instaurant transparence et equilibre dans les depenses et recettes de l’Etat, vinrent contrarier leurs malversations. Hauts fonctionnaires, financiers, negociants etrangers, fraudeurs professionnels, militaires parasites ne desarmerent pas malgre le proces de la Consolidation en 1904, occuperent le pave et obstruerent sa route vers une administration possiblement regeneratrice. De Florvil Hyppolite a Cincinnatus Leconte. Sa presence au pays, sa vie meme les irritaient. Ils finirent par l’envoyer mourir sur le rocher de Saint-Thomas.

Depuis sa defaite en 1902, ses exils, sa mort en 1911 a 61 ans, les dirigeants d’Haiti sortent de l’ecole politicarde anti-Firmin : celle du cynisme et du mepris. A de rarissimes exceptions. Les tenants de cette ecole dont les plus representatifs furent Dartiguenave, Vincent, Lescot, Francois Duvalier et sa queue ainsi que ses mauvaises copies ont traine notre pays de decadence en faillite jusqu’a la fange.

Des idees de Firmin ont certes fait leur temps. Mais son exemple d’homme d’Etat integre et capable demeure. Pour ce, il reste un modele. Si nous ne renouons pas avec ses pratiques, nous continuerons a patauger dans la nullite, l’humiliation et arrive, a grands pas, le moment ou notre peuple cessera de fabriquer de l’Histoire, comme avertissait le poete, romancier et doctrinaire haitien Anthony Lespes (1907-1978).

Michel Soukar