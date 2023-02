Fiscal a pidi pa declara funcionario di Brandweer liber di desfalco di dos laptop

The content originally appeared on: News Americas Now

Diario

Mientras cu e ta suspendi pa mas di 2 aña

ORANJESTAD (AAN): Riba Diahuebs mainta, Fiscal a bisa Hues cu e no ta haya legalmente proba cu e homber O.A. a haci desfalco di dos laptop di Brandweer y a pidi pa declar’e liber.

Fiscal ta haya proba cu O.A. a destrui un di e laptopnan y pesey e ta exigi un multa. E homber O.A., kende ta un funcionario na Brandweer, a bisa Hues cu e ta considera henter e asunto aki un persecusion politico, pasobra e no a haci net net nada.

Acusacionnan: E acusacionnan cu Fiscal a presenta den sala di Corte contra O.A. ta:

(*) Desfalco di dos laptop na trabao den e periodo di 23 October 2020 y Januari 2021.

(*) Tambe ta acusa O.A. di destruccion di e dos laptop.

Testigonan: Ta asina cu tin peticion pa scucha e funcionario na Brandweer E.d.C. como testigo. Abogado mr. Carlo a bisa Hues cu ta dialuna el a haya sa cu tin e caso for di Ministerio Publico y a manda via mail documentonan pa Hues como Fiscal.

E abogado a haci E.d.C. un serie di pregunta. E.d C. a bisa cu 23 October 2020 O.A. a worde suspendi. E.d.C. a bisa cu O.A. tabatin un laptop tempo cu el a cuminsa traha y esaki a daña despues algun aña. E ora ey el a haya un otro laptop di marca HP.

Segun E.d.C. e maneho na Brandweer ta cu e laptopnan bieu ta worde poni un banda pa despues drecha nan pa usa ora di presentacion na schoolnan. Ta asina cu O.A. a keda cu e laptop daña pero sin e “hard drive” cu no ta traha y e laptop HP nobo. E.d.C. a splica cu tin un network instala pa un compania na Brandweer pa asina tur laptop traha. Tin un server y filenan di trabao ta worde warda den e server . El a bisa cu esnan cu haci trabao na cas lo mester pasa tur esaki den server. Hopi ta usa un USB Memory stick.

Ta asina cu e mesun 23 October 2020, E.d.C. tambe a worde suspendi y e tambe tabatin un laptop cun’e. Despues na Januari 2021 el a worde bisa pa entrega e laptop.

Tambe a scucha e funcionario A.H., kende ta encabeza e team di maneho na Brandweer. Ta asina cu A.H. a haci denuncia. Segun A.H., ora el a drenta Brandweer ya O.A. a worde prohibi pa drenta Brandweer. El a bisa cu e palabracion en general den gobernacion ta cu asina un persona worde prohibi entrada, e mester entrega tur cosnan di trabao. A.H. a bisa cu ora el a ripara cu O.A. no a entrega cosnan di trabao, el a manda bisa O.A. pa entrega esakinan.

Abogado mr. Carlo a haci A.H. varios pregunta y Hues a cuestiona preguntanan. A.H. a bisa cu el a haya e impresion cu kier punta dede riba dje. mr. Carlo a splica Hues cu e ta haci pregunta pa mustra con cosnan straño a sosode y cu esaki no tin nada di haci cu A.H.

A.H. a splica el a scucha O.A. den un oficina di Recherche na Wayaca pasobra e ta haya esey un lugar adecuado. El a bisa cu tur e otronan cu a worde suspendi, tambe a worde scucha na e mesun oficina. El a bisa cu tabatin dos denuncia contra O.A., esta un ta desfalco y despues destruccion di computer.

Desfalco of persecusion politico: Hues a puntra O.A. si e ta compronde e acusacion. El a bisa cu e no a haci nada malo. E ta sinti cu tin un persecusion politico contra dje. El a bisa Hues cu e y otro funcionarionan tabatin e maneho di Brandweer y sindicato kier a tuma over. Pesey a bin cu e persecusion politico pa kibra nan.

Hues a puntra pakico el a bay cu e computer daña y e HP. Segun O.A., el a hinca e laptop daña cu e otro den un tas. El a splica cu e motibo cu el a los e schroefnan di e laptop HP ta pa a kita su informacionnan personal sensitive for di e hard drive. Pero e no a sigui cu esey. El a laga un experto haci e laptop limpi y a entrega esaki cu e schroefnan den un copi. El a bisa cu e laptop tabata traha ora el a entrega esaki y cu no tabatin nada confidencial di Brandweer den e computer.

Hues a bisa cu e acusacion ta cu ta sospecha O.A. a haci e laptop nobo no usable. Segun O.A. e laptop tabata traha ora el a laga haci’e limpi. Riba pregunta di abogado mr. Carlo, O.A. a splica cu e tabata save tur cartanan relaciona cu Brandweer riba un USB Memory Stick y pasa esaki riba server di Brandweer. El a bisa cu e no tabatin ningun intension di a keda cu e laptopnan. E ta conciente cu ta propiednan di Brandweer nan ta.

No por proba desfalco: Fiscal a bisa cu 23 October 2020, ora a prohibi O.A. drenta Brandweer, e lo mester a entrega e laptopnan pero no tin ningun carta cu ta bisa esey. El a mustra cu e carta di 6 Januari 2021 ta bisa O.A. cu e mester entrega e laptopnan. Fiscal a bisa cu e no ta haya cu por papia aki di desfalco.

El a mustra cu O.A. a bisa cu e kier entrega e laptopnan. O.A. ta bisa cu e no a kita informacionnan di e laptop HP. Na opinion di Fiscal, tin experto ta bisa cu O.A. a limpia e laptop nobo. E otro laptop tabata daña. Segun Fiscal, door cu O.A. a entrega laptop cu un pochi cu schroefnan ta crea impresion cu a mishi cu e hard drive. O.A. a bisa cu e kier a haci e laptop limpi y cu e laptop tabata traha. Experto a bisa cu e laptop no tabata traha.

Fiscal a bisa cu O.A. a instala cosnan personal den e laptop siendo cu e sa cu e laptop ta di Brandweer.

Fiscal ta haya proba cu O.A. a destrui e laptop di Brandweer. El a exigi un multa di 400 Florin y si no paga esaki. O.A. mester bay 8 dia cera. Fiscal a sigui bisa cu for di e multa, mester kita e 3 dianan cu O.A. tabata sera, na rason di 50 Florin pa dia. Esey ta nifica cu mester kita 150 Florin for di e multa di 400 Florin.

Abogado: mr. Carlo ta señala cu henter e procedimento di interogacion y detencion ta masha straño. E abogado a bisa Hues cu apenas A.H. a haci denuncia, despues di 3 ora O.A. ta worde deteni. Ni un caso criminal ta bay asina liher.

Na opinion di abogado, O.A. no a haya ni chens pa entrega e laptopnan. Despues e ta worde laga liber. Despues e ta worde bisa pa bay oficina di Recherche pa interoga pa investigacion disciplinario. E team di maneho a haci interogacion y despues di esey, O.A. mester a bay ariba den edificio di Recherche pa interogacion pa destruccion di e laptop HP.

E ta haya cu Ministerio Publico a abusa di su poder. E abogado a bisa cu mescos cu Fiscal, e no ta haya cu por papia aki di desfalco. El a bisa Hues cu O.A. su intencion tabata pa entrega e laptopnan. El a mustra cu tur e otro funcionarionan di Brandweer te ainda ta suspendi. E ta haya cu aki ta un persecusion politico.

E abogado a remarca cu ningun caminda den e documentonan ta para cu a purba sende e laptop. Solamente un hende for di Brandweer, un asina yama experto, ta bisa cu e laptop no ta traha. mr. Carlo a bisa Hues cu dia 16 Januari 2021, O.A. a entrega e laptop y te 2 Februari 2021 a bay check e laptop. Por bien ta cu un otro a mishi cu e laptop. E abogado ta haya cu O.A. a haya suficiente castigo pa tur loke el a pasa aden.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu e lo bay studia e caso. Dia 9 Maart 2023 lo tin sentencia.

