Fondation Digicel: 15 ans et 188 ?coles construites pour plus de 60 000 enfants

La Fondation Digicel c?l?bre cette ann?e son quinzi?me anniversaire. Lanc?e en mars 2007, cette organisation ? but non lucratif appuie notamment l’?ducation, le d?veloppement communautaire, les droits humains, l’environnement, l’acc?s ? l’eau potable, l’assainissement, l’agriculture, la p?che, etc. Magik 9 s’est entretenu avec Sophia Stransky, directrice ex?cutive de la Fondation. Selon elle, en 15 ans, l’institution qu’elle dirige a subventionn? plus de 290 projets, construit 188 ?coles, et investi plus de 79 millions de dollars. <>, a d?taill? Mme Stransky, ajoutant que plus de 90% des fonds d?pens?s par la Fondation proviennent des clients. <>, a-t-elle dit.

Le budget annuel de la Fondation est de 3.5 millions de dollars. L’institution met beaucoup d’emphase notamment sur les subventions allou?es aux projets communautaires ? travers le programme <> et son programme de construction des ?coles. ? travers les ans, la Fondation s’est taill?e une r?putation dans la bataille pour l’am?lioration de l’acc?s ? l’?ducation. <>, a-t-elle soutenu.

La Fondation Digicel accorde beaucoup d’importance ? la durabilit?. D’ailleurs, a argu? Mme Stransky, c’est l’un des crit?res pris en compte dans la s?lection des projets ? r?aliser ou ? financer. Cela dit, a avanc? Sophia Stransky, la Fondation s’assure que les b?timents construits r?sistent aux al?as sismiques et cycloniques. <>, a affirm? la directrice ex?cutive, soulignant ?galement que pour la gestion des ?coles, la Fondation travaille avec les structures existantes telles que les comit?s de parents, d’enseignants, de notables pour s’assurer de la bonne utilisation et gestion des b?tisses.

Par ailleurs, elle a indiqu? que l’institution dont elle a les r?nes n’est pas rest?e inactive dans la p?ninsule du Sud, ravag?e il y a un an par un s?isme. La fondation a en effet financ?, entre autres, la reconstruction de quatre ?coles. <>, a r?v?l? Sophia Stransky.