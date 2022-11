Foot: Sadio Man? d?clare forfait pour le Mondial-2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Afonso s’est rendu ? Munich les 10 et 11 novembre pour ausculter le joueur et consulter ? nouveau les IRM (images par r?sonance magn?tique).

“Malheureusement, l’IRM d’aujourd’hui (jeudi) nous montre que l’?volution n’est pas favorable comme on l’imaginait et on se r?sout malheureusement ? d?clarer le forfait de Sadio pour la Coupe du monde”, a d?clar? le m?decin de la s?lection, Manuel Afonso, cit? sur le compte Twitter du S?n?gal.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.