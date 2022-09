Football amput? : derniers r?glages avant le mondial

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Si tout se passe bien, la s?lection ha?tienne de football des amput?s laissera Miami le 27 septembre 2022 ? destination d’Istanbul. Elle d?butera la Coupe du Monde le 1er octobre face au Lib?ria avant d’affronter respectivement la France le 2 octobre et le pays h?te, la T?rkiye le 3 octobre, et ce, avec pour objectif principal de rallier le deuxi?me tour de la comp?tition.

Selon ce qu’a ?crit l’AHFA sur sa page Facebook, cinq joueurs ont re?u, hier jeudi 8 septembre 2022, des proth?ses avec le logo AHFA. Six autres proth?ses sont ? distribuer ce lundi 12 septembre. Les responsables en ont profit? pour remercier South Beach Prosthetics et donner gloire ? Dieu.

Pour le moment, ils sont au nombre de douze, les joueurs qui sont pr?sents en Floride : les portiers Emmanuel Ladouceur et John Baby Jean, les d?fenseurs : Osias Stanley, John Antoine, Fritz G?rald Laguerre, les milieux de terrain : Baltazar Mykender, Junior Joseph, Stanley Gustave et les attaquants : Spinoza John, El Princinpe Redondo Richard, Kervens Cineus, Saviola Charles.

Depuis le 1er septembre 2022, la s?lection ha?tienne de football des amput?s a ?tabli son camp de base en Floride, plus pr?cis?ment ? Miami (USA). Au jour le jour, les Grenadiers, motiv?s et d?termin?s, multiplient les s?ances d’entra?nement sous la houlette du s?lectionneur national, Rochenel Pierre.

