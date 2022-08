Football amput? : Direction Miami pour Ha?ti avant la Coupe du monde ? Istanbul

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Depuis le sacre de la s?lection ha?tienne de football des amput?s dans la zone Am?rique du Nord, Centrale et Cara?be, elle ne cesse de multiplier les s?ances d’entra?nement sous la houlette du s?lectionneur Rochenel Pierre. De passage ? Miami en juillet dernier, elle avait terrass? l’?quipe am?ricaine (6-0) dans un match amical presqu’? sens unique. Depuis leur retour au bercail, les Grenadiers accentuent leur pr?paration, et ce, avec pour objectif de repr?senter dignement Ha?ti dans cette Coupe du Monde.

