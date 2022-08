Football-amput?s: Journ?e de lev?e de fonds pour la s?lection nationale

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ainsi, l’AHFA dit compter sur la pr?sence et la g?n?rosit? de tout un chacun pour une participation r?ussie de la s?lection nationale de football amput? ? ce tournoi dans lequel, Ha?ti aura ? partager le groupe A avec le pays organisateur, la Turquie, ?galement avec la France et le Lib?ria.

Cette initiative ?galement prise en partenariat avec le minist?re de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique (MJSAC), l’Observatoire national du sport ha?tien pr?sid? par l’ancien ministre des sports Me Edwing Charles ainsi que Ayiti B?l, envoie un message de solidarit?, ? en croire la directrice administrative de l’AHFA, Marie Sofonie Louis. Dans une interview accord?e au journal Le Nouvelliste, cette derni?re a avanc? que de nombreuses promesses ont ?t? faites par les diff?rents organisateurs de cet ?v?nement, qui d’ailleurs devront s’assurer ? ce que tous les dons soient vers?s directement au nom de l’Association ha?tienne de football amput? ? la BUH aux num?ros suivants: 44000065018 (Compte Gourdes), 44000065029 (Compte dollars), ou ? la Bank Swift/BIC or Routing Number: BUHEHTPP, ou encore par le service Mon cash de la Digicel au +509 3776-1101.

Face aux difficult?s financi?re fait face la s?lection ha?tienne de football amput?, plusieurs institutions, en particulier l’UNESCO, associ?es au bureau du secr?taire d’Etat ? l’int?gration des personnes handicap?es (BSEIPH) et la <> (CBM), organisent ce vendredi 19 ao?t ? compter de 10h a.m., une collecte de fonds qui saura faciliter la participation de la championne de la CONCACAF au prochain mondial des amput?s.

