Football : des Ha?tiennes brillent en Europe

A une journ?e de la fin de l’?dition 2021-2022 de la D1 Arkema en France, quatre de nos cinq Ha?tiennes (exception faite pour Roselord Borgella) qui jouent l?-bas ont fait trembler les filets pour leurs ?quipes respectives. Dans ce petit jeu, N?rilia Mond?sir voit double pour aider l’?quipe de Montpellier ? terrasser celle de GPSO Issy-Les-Moulineaux (2-5) malgr? la pr?sence de Batcheba Louis et Roselord Borgella.

Tout a commenc? par le but synonyme d’ouverture du score inscrit par Mond?sir (7e, 0-1). ? l’origine, un centre de Robert depuis le c?t? gauche repris par N?rilia ? sept m?tres au premier poteau d’un tir d?crois? du gauche vers le petit filet gauche. Elle a m?me r?cidiv? en inscrivant un 2e but (63e, 1-4) suite ? une passe de Belloumou pour Robert ? gauche qui avance aux abords des 5 m?tres 50 et centre au sol pour Mond?sir qui d?croise le ballon d’une d?viation gauche ? 3 m?tres face ? la gardienne. En r?action, Batcheba Louis (66e, 2-4) lanc?e par Machart dans l’axe ? 10 m?tres du but, emm?ne le ballon de la cuisse puis se d?joue de la gardienne pour glisser du droit entre la gardienne et le poteau.

Au terme de cette rencontre, le GPSO Issy-Les-Moulineaux, qui occupe la 10e place avec 13 points, ex-aequo avec l’ASJ Soyaux Charente (11e), mais devanc? par Dijon FCO (9e, 15 points), se complique la t?che et doit attendre la derni?re journ?e, soit la 22e, pour conna?tre son sort, car elle aura ? faire aux Championnes d’Europe et de France, l’Olympique Lyonnais. En revanche, la formation du Montpellier, avec 35 points, ne fait que consolider sa 5e place au classement.

Apr?s avoir envoy? l’AS Saint-Etienne en deuxi?me division, victoire (1-0) acquise gr?ce ? un but de la p?pite du football f?minin ha?tien, le Stade de Reims affrontait une autre ?quipe qui voulait ? tout prix ?viter la descente, le Dijon FCO. A deux reprises, ce dernier avait pris l’avantage au score. Avant la pause, Kethna Louis, l’internationale Ha?tienne (44e, 1-1), a remis les pendules ? l’heure pour les siennes. En effet, Pasquereau d?clenche dans l’axe une frappe du droit de 35 m?tres, d?vi?e par la gardienne sur la barre. Le ballon revient sur Kethna Louis qui reprend de vol?e crois?e du gauche ? 8 m?tres. Il aura fallu l’entr?e en jeu de Melchie Dumornay pour ?viter la d?faite des Remoises, apr?s le deuxi?me but de L?a Declercq pour Dijon FCO. Au fait, corner de Corboz c?t? droit, tir? rentrant qui trouve Dumornay au second poteau ? 5 m?tres ; la meilleure joueuse du monde dans la cat?gorie des moins de 20 ans en a profit? pour placer une t?te piqu?e et marquer le but du (2-2, 72e).

Si Dijon FCO doit encore attendre, le Stade de Reims, port? du bout du doigt par les Grenadi?res, est assur? de jouer en D1 Arkema l’an prochain puisqu’il occupe la 7e place avec 30 points, loin devant son poursuivant imm?diat, l’EA Guingamp, 8e avec 17 unit?s.

Pour clore ce petit tour d’horizon, direction la Russie pour mettre les projecteurs sur Schwendesky Joseph qui n’a pas cess? de marquer les esprits l?-bas, en inscrivant 5 buts dont 4 sur les quatre derni?res rencontres de son ?quipe. Presque ? chaque journ?e, elle fait trembler les filets pour l’?quipe de Rubin Kazan. Contre le leader du championnat de l’?lite du football f?minin de la Russie, le Z?nith Saint-P?tersbourg, c’est elle qui a d?clench? les hostilit?s en ouvrant le score pour son ?quipe. Servie dans le dos de la d?fense adverse, Kiki Joseph a fait parler sa pointe de vitesse et r?sist? ? la charge de deux d?fenseures avant de battre la porti?re d’un tir crois? (12e, 1-0). Cependant le Z?nith allait marquer le but d’?galisation (1-1), score final de la rencontre.

A c?t? de nos Grenadi?res qui brillent en France, Schwendesky Joseph, v?ritable fer de lance de la ligne d’attaque de Rubin Kazan, r?ve d’arborer les couleurs de l’?quipe f?minine ha?tienne, engag?e dans l’ultime phase des ?liminatoires de la Coupe du monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Z?lande 2023 en affrontant du 4 au 14 juillet, ? Monterrey, les USA, le Mexique et la Jama?que.