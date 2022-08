Football : Deux arbitres ha?tiens retenus par la FIFA pour les ?liminatoires du Mondial U17

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Depuis la suspension du championnat national de D1 le 31 mai 2021 par le Minist?re de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique, les arbitres ha?tiens, au m?me titre que nos ?quipes ?voluant en D1, D2 et D3 sont au ch?mage. Il a fallu attendre le 2 f?vrier 2022 au cours d’une s?ance de travail r?alis?e au Marriott h?tel pour entendre les membres du Comit? de Normalisation de la F?d?ration ha?tienne de football, annoncer que les arbitres centraux : Carl-Henry ?lie, Patrick S?n?charles, Smeedy Saint-Jean et les deux assistants Jean-Marc Moreau et Falone Dieurisma sont retenus sur la liste de la FIFA.

Bien que le footbal ha?tien n’ait toujours pas repris ses droits dans le pays, cela n’a pas emp?ch? aux responsables de l’instance supr?me du football mondial de jeter leur devolu sur deux officiels ha?tiens, ? savoir l’arbitre central Carl Henry ?lie et l’arbitre assistant Jean Marc Moreau, pour diriger des rencontres aux ?liminatoires de la Coupe du monde U17 de la FIFA, P?rou 2023.

Carl Henry ?lie et Jean Marc Moreau ont laiss? Port-au-Prince le dimanche 28 ao?t ? destination de la R?publique Dominicaine.