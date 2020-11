Philippe Vorbe, de la plus fameuse équipe haïtienne de football, celle de la Coupe du monde de 1974, Philippe Vorbe, qui a été entraîneur et chroniqueur sportif, a accepté de livrer à Frantz Duval ses impressions suite au décès de Diego Maradona. Une seule question comme pour une passe en or, le meilleur joueur haïtien trace le portrait du meilleur joueur au monde. « Diego Armando Maradona est parti aujourd’hui mais il nous laisse des mémoires vivantes incroyables à travers…