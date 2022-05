Football feminin : Haiti eliminee de la course a la Coupe du monde

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les competitions se suivent et se ressemblent pour les selections haitiennes juveniles qui continuent dans leur descente aux enfers. Apres les U20, c’est le tour de la selection haitienne feminine des moins de 17 ans de se faire humilier dans une competition organisee par les autorites de la CONCACAF, qualificative a la Coupe du monde de la FIFA.

Les observateurs les plus avises sentaient arriver l’elimination des coequipieres de Rosemanie Joseph dans ce championnat vu que Haiti a du aller puiser dans ses ressources pour battre Cuba (2-0) avant de mordre la poussiere (0-2) devant le Salvador et gagner difficilement le Guatemala (3-1) pour terminer a la deuxieme place du groupe H.

Face a la Republique dominicaine en huitieme de finale, la selection haitienne feminine des moins de 17 ans n’a rien demontre. Visiblement, les petites Dominicaines etaient meilleures dans le match. Elles etaient presentes sur toutes les balles, de quoi donner du fil a retordre a l’equipe haitienne, limitee (fraicheur physique oblige) et incapable de mettre en danger la defense adverse.

Les Dominicaines en ont profite en premiere periode pour inscrire deux buts en trois minutes. D’abord, Maria Torreira (39e, 1-0). A l’origine de ce but, un long ballon qui traverse toute la defense haitienne, et Maria Torreira en a profite pour catapulter le cuir au fond des filets de Rosemanie Joseph.

Trois minutes plus tard, Julia Jomenez (42e, 2-0) a fait parler sa qualite de frappe pour croquer la portiere haitienne d’une frappe de 35 metres. Sur ce deuxieme but, Rosemanie Joseph etait un peu avancee, et elle n’a rien pu pour faire pour eviter ce but splendide de l’attaquante dominicaine.

Dans le deuxieme acte, malgre trois changements du selectionneur Harold Edma, Haiti ne s’etait pas cependant montre menacante. Au contraire, ce sont les Dominicaines qui continuaient de mettre la pression, de quoi surclasser les petites Grenadieres.

Il a fallu l’intervention de l’arbitre de nationalite hondurienne, Merlin Soto pour mettre un terme a la rencontre et aux supplices des petites Grenadieres qui ont quitte la competition par la petite porte pour avoir perdu la bataille de l’ile (0-2) face a la Republique dominicaine.

A titre de rappel, les deux dernieres fois ou Haiti avait participe aux eliminatoires de la Coupe du monde des moins de 17 ans, elle avait a chaque fois atteint le dernier carre, et Nerilia Mondesir (2016) et Melchie Daelle Dumornay (2018) avaient rafle le trophee de meilleure buteuse de la competition avec chacune 7 et 5 buts, et Corventina avait, justement en 2018, remporte le trophee de Ballon d’or de ces eliminatoires.

Le XI de depart d’Haiti face a la Republique dominicaine :

Rosemanie Joseph (GK).- Ketchmay Michel, Pierreline Senat, Fabiola Saint-Fleur, Rastalie Ocean.- Ancie-Love Houanche, Nerline Similien (Rose Carline Xavier), Dachelle Compere, Ronise Joseph (Wideline Charles).- Walandjina Cyriaque et Chritlove Caremus (Mise Andree Dorceus).