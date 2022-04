Football feminin : Les Iles Vierges Britanniques 0, Haiti 21

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En presence de plusieurs Haitiens qui resident aux Iles Vierges Britanniques, les Grenadieres ont donne une deculottee a la selection locale (21-0). Pour y arriver, plusieurs Grenadieres se sont illustrees dans cette ecrasante victoire. Roselord Borgella (4e, 21e, 22e et 45e) et Batcheba Louis (39e, 42e, 57e et 88e) ont chacune inscrit un quadruple pour l’equipe haitienne qui etait en demonstration.

Les deux piliers de la selection feminine haitienne, qui n’ont pas joue tout le match, ont reussi chacune un double, a savoir Melchie Daelle Dumornay (11e et 32e) et Nerilia Mondesir (34e et 51e).

Entrees en jeu, Roseline Eloissaint (62e, 73e et 79e) et Mikerline Saint-Felix (84e, 87e et 90e) se sont offertes un triple pour alourdir le score. L’equipe haitienne etait en mode rouleau compresseur.

Pour completer la victoire nette et sans bavure des Grenadieres, Danielle Etienne (6e) et Kethna Louis (77e, sur penalty) ont inscrit chacune un but sans oublier le but contre son camp marque par K. Lewis (8e).

Sans surprise, la selection feminine haitienne de football a fait voler en eclat la defense des Iles Vierges Britanniques, malmenee voire humiliee (21-0) au terme d’une rencontre a sens unique.

Avec 9 realisations, Roselord Borgella, qui fait trembler les filets pour Haiti a chaque match joue, prend la tete du classement des buteuses. Elle est suivie de pres par sa compatriote Batcheba Louis (6 buts). Dans ce petit jeu, Roseline Eloissaint en est a 4. Kethna Louis, bien qu’elle joue en defense centrale, est a 3 buts. Au meme titre que Roselord, Kethna marque au moins un but a chaque match dispute.

A en croire les declarations du selectionneur national Nicolas Delepine, la delegation haitienne doit laisser Road Town tot ce dimanche matin a destination de la Republique dominicaine. Ce faisant, l’equipe haitienne sera prete pour affronter Cuba pour le gain de l’unique billet donnant acces a la phase finale du championnat CONCACAF feminin qui se tiendra a Monterey, au Mexique du 4 au 18 juillet.

Avant d’affronter Cuba, ce mardi 12 avril a l’estadio Olympico Felix Sanchez en Republique dominicaine, la selection feminine haitienne, leader du groupe E avec 9 points, n’a toujours pas encaisse de buts et en a marque 38 dans cette campagne de qualification a la Coupe du Monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zelande 2023, aux Jeux olympiques Paris 2024 et a la Gold Cup 2024.

Le onze de depart des Grenadieres :

Nahomie AMBROISE (GK).- Milan Raquel Pierre-Jerome, Jennyfer Limage, Kethna Louis, Chelsea SURPRIS.- Danielle Etienne, Maudeline MORYL, Melchie Daelle Dumornay.- Nerilia Mondesir, Batcheba Louis et Roselord Borgella.

DT : Nicolas Delepine

Legupeterson Alexandre