Football f?minin : Battue 4-0, Ha?ti devra passer les barrages pour aller en Coupe du monde

Le guerre de troie n’aura pas eu lieu pour la s?lection f?minine ha?tienne de football qui s’est fait battre (0-4) par la Jama?que. Pourtant, peu avant le coup d’envoi de la rencontre, on croyait ? une victoire ha?tienne et une qualification historique ? la Coupe du monde, car ce match contre la Jama?que ?tait une belle occasion et la gloire ?tait ? l’horizon. Cependant, le ciel est tomb? sur la t?te des Grenadi?res dans un tourbillon de malchance, d’erreurs graves, d’impuissance et d’un arbitrage qui laisse ? d?sirer sur deux grosses occasions ha?tiennes.

Les Raggae girls ont mis une vingtaine de minutes pour ouvrir le score par Trudi Carter (1-0, 26e). A l’origine de ce but, une passe de Shaw dans le dos de Ruthny Mathurin, et ce, malgr? le marquage de Kethna Louis, Trudi Carter, malgr? le croisement de Claire Constant un peu en retard sur cette action, a pu armer et croiser son tir et faire trembler les filets des Grenadi?res.

Avant le but synonyme d’ouverture du score pour la Jama?que, ce sont les Grenadi?res qui ont lanc? les hostilit?s par Batcheba Louis (3e) ? la suite d’un centre de Dumornay. Pour tenter de r?tablir l’?quilibre au tableau d’affichage, Melchie Dumornay, avant la pause, a failli inscrire un but d’anthologie. Elle s’est empar?e du cuir aux abords du rond central, ? la suite d’une longue enjamb?e, elle a pu p?n?trer la surface adverse et mystifier deux d?fenseures, mais elle a vu malheureusement son tir heurter le poteau du dernier rempart de la Jama?que.

Dans le deuxi?me acte, les Grenadi?res, qui allaient encaisser trois autres buts, ont eu quatre grosses occasions. Dans un face-?-face avec Rebecca Spencer, apr?s un ballon vol?, Roselord Borgella n’a pas trouv? le cadre. Melchie Dumornay, au terme d’une action g?niale, a vu sa frappe puissante repouss?e par la porti?re jama?caine sur le poteau ; et que dire de deux grosses fautes commises dans la surface de r?paration par les Jama?caines qui auraient pu ?tre synonymes de penalties pour Ha?ti.

Pour le reste, les Jama?caines ont fait le show en plantant trois autres buts ? la d?fense ha?tienne. La joueuse de Manchester City Khadija Shaw en a profit? pour s’offrir un doubl? (59e, 2-0 et 70e, 3-0) et Drew Spence (79e, 4-0)) en donnant le coup de gr?ce pour terrasser et forcer Ha?ti ? passer par les barrages pour esp?rer aller en Oc?anie.

En prenant la troisi?me place du groupe A devant le Mexique, ?limin?, Ha?ti, pour prendre part ? la Coupe du monde qui se disputera en Australie et Nouvelle-Z?lande en 2023, aura ? disputer les barrages intercontinentaux, qui n’est autre qu’une comp?tition ? 10 ?quipes qui se disputeront trois billets pour la phase finale.

Ce tournoi de barrages se d?roulera en Nouvelle-Z?lande, soit ? Hamilton ou ? Auckland du 17 au 23 f?vrier 2023. Le Waikato Stadium de Hamilton/Kirikiriroa et le North Harbour Stadium d’Auckland/T?maki Makaurau ont ?t? d?sign?s comme stades h?tes des barrages pour la Coupe du monde f?minine de la FIFA 2023.

Dans ces barrages internationaux, Ha?ti et le Panama repr?senteront la zone CONCACAF ? c?t? de la Tha?lande et de Ta?wan, venus d’Asie, l’Afrique aura deux repr?sentants au m?me titre que l’Am?rique du Sud, l’Europe (1) et l’Oc?anie (1).

La route, qui ?tait si proche pour aller ? la Coupe du monde et pour ?crire une nouvelle page d’histoire dans le livre du football mondial, est d?sormais tr?s ?loign?e et parsem?e d’emb?ches pour Ha?ti qui aura fait r?ver tout un peuple, surtout apr?s la victoire (3-0) face au Mexique.