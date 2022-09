Football f?minin : Cinq Grenadi?res attendues au tournant en France

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Annonc?e ? Manchester United et Chelsea (Angleterre) ou encore ? l’Olympique Lyonnais (France), la p?pite du football f?minin ha?tien, Melchie Da?lle Dumornay, dite Corventina, reste contre toute attente au sein de l’?quipe du Stade de Reims. Avec ce dernier, la meilleure jeune joueuse du monde selon Goal.com s’est donn?e ? fond durant la p?riode pr?c?dant le coup d’envoi de la D1 Arkema.

Avec un nouveau doubl? (7e et 63e) r?alis? ce samedi 3 septembre 2022 au stade Auguste Delaune, Melchie Da?lle Dumornay a permis ? l’?quipe du Stade de Reims de corriger le Standard de Li?ge de la Belgique (7-0) en match amical. C’est le 5e but inscrit par la Grenadi?re pour les quatre matches amicaux disput?s par les Remoises lors de la p?riode de pr?saison.

Parall?lement, Kethna Louis qui n’avait pas d?but? la derni?re saison avec le Stade de Reims (suspendue pour les huit premi?res journ?es), sera au rendez-vous. Elle n’a pas rechign? les t?ches d?fensives bien qu’elle ait ?t? souvent utilis?e par Amandine Miquel (entra?neure) comme attaquante.



N?rilia Mond?sir et Montpellier HSC

La native de Quartier-Morin a eu le m?rite d’?tre la pionni?re dans la D1 Arkema en France. Gr?ce ses prestations, elle a pu convaincre les dirigeants du football f?minin fran?ais de regarder vers Ha?ti. Dans ce petit jeu, aujourd’hui, elles sont nombreuses les footballeuses ha?tiennes ?voluant en France dans la D1 Arkema, en D2 et en Regionale.



Dans le cadre de son cinqui?me et dernier match de pr?paration, la section f?minine du Montpellier HSC a r?alis? ce samedi 3 septembre 2022, un festival offensif, en battant le Servette de Gen?ve (5-0). Pour l’occasion, N?rilia Mond?sir s’est fendue d’un doubl? (22e et 77e). Bien qu’elle n’avait pas marqu? contre le FC Barcelone lors du traditionnel match pour le troph?e ” Johan Camper “, la Grenadi?re, avec trois buts, se montre pr?te pour la journ?e inaugurale de la D1 Arkema.

Batcheba Louis, recrue phare du FC Fleury 91



Avec trois buts inscrits en 5 rencontres de pr?paration avec le FC Fleury 91, Batcheba Louis, auteure du plus beau but de la derni?re saison de la D1 Arkema, fait d?j? r?ver. Elle a claqu? un doubl? lors de la victoire (4-0) contre l’En Avant Guingamp (27e et 55e) et un autre but face ? RC Lens, battu (4-1) pour permettre ? FC Fleury 91 de remporter le tournoi des Aiglonnes. Bien qu’elle n’ait inscrit aucun but lors des trois derni?res victoires du FC Fleury 91 devant Hoffenheim (2-1), Orl?ans (6-1) et Le Havre AC (4-2), Batcheba Louis sera un atout majeur de son ?quipe.



Roselord Borgella, attendue comme une reine au sein de Dijon FCO



Apr?s la descente du GPSO Issy-les-Moulineaux en division inf?rieure la saison derni?re, Roselord Borgella, au m?me titre que Batcheba Louis, a chang? de club. Elle s’est engag?e avec l’?quipe de Dijon FCO. Lors de la p?riode de pr?paration, Roselord Borgella a claqu? un doubl? pour le dernier match de son ?quipe face ? Soyaux (3-2), imitant au passage, Corventina et N?rilia Mond?sir.



Si l’on tient compte de la forme affich?e par nos cinq Grenadi?res au cours de la p?riode de pr?saison, il va sans dire qu’elles joueront un r?le important au sein de leurs ?quipes respectives en D1 Arkema et dans la perspective des barrages de la Coupe du Monde f?minine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Z?lande 2023 qui se tiendront en f?vrier prochain.

Au programme de la premi?re journ?e de la D1 Arkema en France, pr?vue pour ce 10 septembre : le Stade de Reims de Melchie Da?lle Dumornay et Kethna Louis n’aura pas la t?che facile puisqu’il sera oppos? ? l’?quipe championne d’Europe et de France, l’Olympique Lyonnais. De son c?t?, le FC Fleury 91 de Batcheba Louis jouera en d?placement chez le promu, Rodez AF alors que l’on s’appr?te ? vivre le duel ? distance mettant aux prises l’?quipe de Montpellier HSC de N?rilia Mond?sir et celle de Roselord Borgella, Dijon FCO.